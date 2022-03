57 बार वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आया कि शख्स ने कैसे जादू किया? क्या आपने देखा

Magic Trick Video: वो दिन गए जब जादू देखने के लिए हमें सर्कस या मैजिक शो (Magic Show) में जाना पड़ता था. आज भी लोग जादूगर (Magician) के ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जादू करने के लिए उसने क्या किया होगा. जादू हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर असंभव चीज कैसे संभव हो सकता है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है जिसे आप कई बार देखेंगे, लेकिन यह नहीं बता पाएंगे कि आखिर उसने किस ट्रिक से जादू (Magic Trick) किया. अगर आपको संदेह है, तो आपको भी यह वीडियो जरूर देखना चाहिए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स को जादू करते देखा जा सकता है जो आपके होश उड़ा देगा. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वायरल हो रहे मैजिक ट्रिक वीडियो को देखते हैं:

I’ve watched this 57 times and still can’t figure it out (via jadon.ray/TT) pic.twitter.com/TjsFrm7Udg

— Overtime (@overtime) February 25, 2022