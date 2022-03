आइंस्टीन ने भी नहीं किया होगा अपने दिमाग का इतना जबरदस्त इस्तेमाल, IPS अधिकारी भी हुए कायल

Amazing Video: इस धरती पर सबसे ज्यादा दिमाग से तेज वैज्ञानिकों को माना जाता है. वैज्ञानिकों ने इंसान के जीवन को आसान बनाने के लिए ऐसी-ऐसी खोज की है, जिसे देखकर कई बार हमें आश्चर्य भी होता है. हवा में उड़ने वाले जहाज, कंप्यूटर, बल्ब, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं. आज हम आपको वैज्ञानिकों जितना तेज दिमाग वाला एक शख्स दिखाने जा रहे हैं. जिसने अपने दिमाग का 100 प्रतिशत से ज्यादा इस्तेमाल किया है.

इस शख्स का कारनामा देखकर आपके भी मुंह से निकल जाएगा कि आइंस्टीन ने भी शायद अपने दिमाग का इतना जबरदस्त इस्तेमाल नहीं किया होगा. वायरल वीडियो हैरान कर देने वाला है. इसमें एक शख्स पानी भरी सड़क को पार करने के लिए ऐसा अनोखा काम करता है, जिसे देखकर आपका आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह जाएगा. इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल (Viral Video) में देखा जा सकता है कि एक शख्स गजब का दिमाग लगाता है. वह संसाधनों का भरपूर उपयोग करता नजर आ रहा है. वीडियो देखकर आप उसे दुनिया का सबसे जुगाड़ू शख्स भी घोषित कर सकते हैं. देख सकते हैं कि एक शख्स पानी भरी सड़क पर आगे जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है. वह पानी में उतरना नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसके जूते गीले हो जाते. देखें वीडियो-

Presence of mind & best utilization of resource. pic.twitter.com/UySHfo6m1z

