ये पत्थर जिंदा हैं क्या? रोमानिया में खुद-ब-खुद बढ़ते और ‘बच्चे’ भी पैदा करती हैं ये अजीब चट्टानें

रोमानिया की कुछ अजीब दिखने वाली चट्टानें इन दिनों दुनिया भर में लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रही हैं. पहली नजर में ये पत्थर बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें उभार बनते और छोटे-छोटे टुकड़े अलग होते दिखाई देते हैं. इसी वजह से लोग इन्हें “जिंदा पत्थर” कहने लगे हैं और दावा करते हैं कि ये खुद-ब-खुद बढ़ते हैं, यहां तक कि “बच्चे” भी पैदा करते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे कोई जीवित प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्राकृतिक खनिज जमाव और भू-वैज्ञानिक बदलाव जिम्मेदार हैं. फिर भी इन चट्टानों का अनोखा रूप और धीमी बढ़त आज भी लोगों को हैरान और आकर्षित कर रही है.

रोमानिया के खेतों में दिखता अनोखा नजारा

दक्षिणी रोमानिया के वाल्चिया काउंटी के कोस्टेश्टि गांव के पास खुले मैदानों और जंगल किनारों पर गोल आकार के ये पत्थर बड़ी संख्या में मिलते हैं. यहां ‘म्यूजियुल ट्रोवैंटिलोर’ नाम का संरक्षित स्थल भी बनाया गया है, जहां इन अनोखे पत्थरों को सुरक्षित रखा गया है. पहली नजर में ये सामान्य चट्टानों जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनके पास छोटे-छोटे उभरे हुए पत्थर नजर आते हैं. यही वजह है कि लोग इन्हें “जीवित पत्थर” कहने लगे. वैज्ञानिकों के लिए भी इनका आकार और बनावट लंबे समय से अध्ययन का विषय बने हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

करोड़ों साल पुरानी है इनकी कहानी

भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रोवैंट्स असल में सीमेंटेड सैंडस्टोन कंक्रीशन हैं, जिनकी उत्पत्ति मिडिल मियोसीन काल में, यानी करीब 50 लाख साल पहले हुई. उस समय रोमानिया का यह इलाका नदियों और उथले पानी से भरा हुआ था. धीरे-धीरे रेत की परतें जमा हुईं और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये परतें आपस में सख्त होकर पत्थर बन गईं. माना जाता है कि भूकंप और भूगर्भीय दबाव ने भी इनके गोल आकार को बनाने में भूमिका निभाई. समय के साथ मिट्टी के कटाव से ये गोल चट्टानें जमीन की सतह पर दिखाई देने लगीं.

बारिश के बाद ऐसे “बढ़ते” हैं पत्थर

ट्रोवैंट्स का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका धीरे-धीरे आकार बढ़ाना है. वैज्ञानिक बताते हैं कि भारी बारिश के दौरान ये छिद्रयुक्त पत्थर पानी सोख लेते हैं, जिसमें घुला कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है. पानी के अंदर फैलने से पत्थर की बाहरी सतह पर खनिज जमा होने लगते हैं. कभी-कभी दबाव असमान होने पर एक उभार बनता है, जो समय के साथ बड़ा होकर मुख्य पत्थर से अलग हो सकता है. यही प्रक्रिया लोगों को “पत्थर के बच्चे” जैसी लगती है. हालांकि यह वृद्धि बेहद धीमी होती है और सदियों में कुछ सेंटीमीटर ही बढ़ती है.

लोककथाएं बनाम विज्ञान की सच्चाई

इन अजीब आकारों ने स्थानीय लोककथाओं को भी जन्म दिया. कुछ लोग इन्हें डायनासोर के अंडे तो कुछ एलियन गतिविधि का अवशेष मानते रहे. हालांकि वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि यह पूरी तरह प्राकृतिक भू-रासायनिक प्रक्रिया है, न कि कोई जैविक जीवन. ‘ट्रोवैंट’ शब्द का मतलब ही लगभग “सीमेंटेड रेत” होता है. कुछ लोगों का दावा है कि ये पत्थर हिलते भी हैं, लेकिन इसका ठोस सबूत नहीं मिला. विशेषज्ञ मानते हैं कि मिट्टी के फैलने-सिकुड़ने से हलचल का भ्रम हो सकता है. फिर भी, ये पत्थर आज भी प्रकृति का बेहद रोचक रहस्य बने हुए हैं.