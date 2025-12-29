रफ्तार और स्विंग का मास्टर… गली क्रिकेट के इस खिलाड़ी को देख बड़े-बड़े धुरंधर भी हो जाएंगे फेल, देखें वायरल वीडियो

गली क्रिकेट का एक तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार और शानदार स्विंग से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ‘स्विंग किंग’ कहे जा रहे इस खिलाड़ी के वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है.
भारत में गली क्रिकेट हमेशा से ही छुपे हुए टैलेंट की खान रहा है. इन्हीं गलियों से निकले कई खिलाड़ी आगे चलकर बड़े मंच तक पहुंचे हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर गली क्रिकेट का एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी तेज रफ्तार और जबरदस्त स्विंग से बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा देता नजर आ रहा है. न कोई प्रोफेशनल पिच, न महंगे जूते, लेकिन गेंदबाजी ऐसी कि देखने वाले दंग रह जाएं.
गली क्रिकेट के इस 'यॉर्कर किंग' को देख मिचेल स्टार्क भी फेल
वीडियो में दिख रहा खिलाड़ी साधारण माहौल में लगातार इनस्विंग और आउटस्विंग कराता दिखता है. कभी गेंद अचानक अंदर घुसकर पैड से टकराती है, तो कभी बाहर की ओर मुड़कर बल्ले को छूते हुए निकल जाती है. बल्लेबाज हर गेंद पर कंफ्यूज नजर आता है. उसकी लाइन-लेंथ इतनी सटीक है कि खेलने की जगह ही नहीं बचती. यही वजह है कि यूजर्स उसकी तुलना इंटरनेशनल लेवल के तेज गेंदबाजों से करने लगे हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @khano_3 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “ये गली नहीं, मिनी स्टेडियम लग रही है,” तो किसी ने कहा, “अगर इसे सही ट्रेनिंग मिल जाए, तो बड़े-बड़े धुरंधर भी फेल हो जाएं.” कई यूजर्स ने मजाक में उसे सीधे रणजी या IPL ट्रायल में भेजने की सलाह भी दे डाली. यह वायरल वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि भारत की गलियों में क्रिकेट सिर्फ टाइमपास नहीं, बल्कि जुनून है. यहां हर बच्चा खुद को अगला स्टार मानकर गेंद फेंकता है. सही मौका और मंच मिले, तो यही गली क्रिकेट के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकते हैं. फिलहाल यह खिलाड़ी सोशल मीडिया का स्टार बन चुका है और उसका वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है.