न नौकरी, न जिम्मेदारी… फिर भी हर सुबह 7:15 बजे सफाईकर्मियों के लिए करती है ये नेक काम, देखें वीडियो

Viral video: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं. ऐसे दौर में अगर कोई बिना किसी मजबूरी, दिखावे या फायदे के दूसरों के लिए कुछ करे तो वह सीधे दिल को छू जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो देख कर लग रहा है कि इंसानियत आज भी जिंदा है. इस वीडियो में एक महिला रोज सुबह ठीक 7:15 बजे अपने घर से चाय बनाकर मोहल्ले की कूड़ा गाड़ी में काम करने वाले सफाईकर्मियों को पिलाती नजर आती हैं. न यह उनका काम है, न कोई जिम्मेदारी, फिर भी यह रोज की आदत बन चुकी है, जो अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक बर्तन में घर से चाय बनाकर बाहर आती हैं. वह बड़े सलीके से पहले कूड़ा गाड़ी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को चाय देती हैं और फिर गाड़ी चला रहे ड्राइवर को चाय पिलाती हैं. यह सब बिना किसी बातचीत या कैमरे की परवाह किए बड़े सहज अंदाज में होता है. महिला का चेहरा दिखावे से दूर, लेकिन अपनापन से भरा नजर आता है. यह छोटा सा दृश्य बताता है कि सम्मान और अपनापन शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकता है.

सुबह 7:15 बजे की आदत बनी मिसाल

वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में लिखा है कि एक मां हर सुबह 7:15 बजे सफाई कर्मचारियों को चाय देने बाहर आती है. यह छोटी सी पहल उनके दिन की शुरुआत में गर्माहट भर देती है. सफाईकर्मी जो रोज़ हमारे शहर को साफ रखने के लिए मेहनत करते हैं, अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं. ऐसे में यह चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि सम्मान और कद्र का प्रतीक बन जाती है. यह वीडियो याद दिलाता है कि दयालुता के छोटे-छोटे काम समाज में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Jimmyy__02 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे 8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 5 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग इस वीडियो को इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच्ची इंसानियत है. आज के समय में जब ज्यादातर कंटेंट दिखावे से भरा होता है, यह सादगी लोगों को खास लग रही है और इसी वजह से वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

एक माँ सुबह 7:15 बजे सफाई कर्मचारियों को चाय देने बाहर आती है। उनका यह छोटा-सा काम उन सफाई कर्मियों के दिन में गर्माहट भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि दयालुता के छोटे काम भी हमारे शहर के लिए मेहनत करने वाले लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। pic.twitter.com/B30cqey4pm — JIMMY (@Jimmyy__02) December 12, 2025

वीडियो देखकर यूजर्स कर रहे कमेंट

कमेंट सेक्शन में लोग महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोग ही समाज की असली ताकत होते हैं. कुछ ने कहा कि बिना किसी कैमरे या नाम के इंसानियत निभाना सबसे बड़ी बात है. कई लोगों का मानना है कि आज की व्यस्त जिंदगी में ऐसे वीडियो उम्मीद जगाते हैं. सफाईकर्मियों को रोज चाय पिलाने वाली यह महिला साबित करती है कि इंसान बनने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दिल और संवेदना काफी है.