शौचालय को ठेठ हिंदी में बोला जाने वाला शब्द कहां से आया? Google पर भी नहीं मिलेगा इसका जवाब! जानें हिस्ट्री

Hindi Language History: आज के समय में ‘टट्टी’ शब्द सुनते ही दिमाग में सीधा मानव अपशिष्ट का ख्याल आता है. इसे या तो मजाक में बोला जाता है या फिर गाली के तौर पर. ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और मान लेते हैं कि इसका मतलब हमेशा से यही रहा होगा. लेकिन भाषा का इतिहास इतना सीधा नहीं होता. शब्द समय के साथ बदलते हैं और उनके अर्थ भी समाज के साथ विकसित होते हैं.

असल में ‘टट्टी’ शब्द की शुरुआत कहां से हुई?

भाषा विशेषज्ञों के मुताबिक, ‘टट्टी’ शब्द का मूल अर्थ किसी क्रिया से नहीं बल्कि एक वस्तु से जुड़ा था. पुराने समय में टट्टी का मतलब बांस, तिनके, खस या घास से बनी एक हल्की परदे जैसी संरचना होता था. इसे घरों के आंगन या बरामदे में लगाया जाता था ताकि थोड़ी निजता मिल सके. यह अस्थायी दीवार या स्क्रीन की तरह काम करती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: NASA की स्टार जब पहुंची फालूदा की दुकान... Sunita Williams की सादगी ने जीता केरल का दिल, वायरल हुआ Video

पुराने समय में टट्टी का इस्तेमाल क्यों जरूरी था?

पहले के दौर में खुले में शौच आम बात थी, खासकर गांवों में. लेकिन बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों या बीमार लोगों के लिए दूर जाना हर बार संभव नहीं होता था. ऐसे में घर के आंगन में ही टट्टी लगाकर अस्थायी शौचालय बना लिया जाता था. यह व्यवस्था उस समय की सामाजिक जरूरत और समझदारी को दर्शाती थी. उस समय सीधे ‘शौच’ या ‘सौंच’ कहना असहज माना जाता था. इसलिए लोग कहते थे कि वह ‘टट्टी’ के पीछे जा रहे हैं. इसका मतलब था कि वे उस परदे के पीछे जा रहे हैं, न कि किसी गंदी चीज का जिक्र. यह भाषा का एक शालीन और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीका था.

फिर शब्द का मतलब कैसे बदल गया?

समय के साथ लोगों ने टट्टी शब्द को उस परदे से नहीं बल्कि उसके पीछे होने वाली क्रिया से जोड़ना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे असली वस्तु यानी बांस का परदा गायब हो गया, लेकिन शब्द जिंदा रहा. नई पीढ़ी ने केवल क्रिया को समझा, वस्तु को नहीं. यहीं से शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया. जैसे-जैसे घरों में पक्के शौचालय बने, आंगन खत्म हुए और दीवारों ने परदों की जगह ले ली, टट्टी नाम की चीज जीवन से गायब हो गई. लेकिन भाषा ने उस शब्द को संभालकर रखा. बिना संदर्भ के, शब्द ने नया और आज का प्रचलित अर्थ अपना लिया.

यह भी पढ़ें: Airplane Facts: आसमान में उड़ते प्लेन के सभी इंजन फेल हो जाएं तो क्या होगा? जानिए 'खौफनाक' सवाल का जवाब!

आज ‘टट्टी’ शब्द को कैसे देखा जाता है?

आज यह शब्द अपशिष्ट, गाली या घटिया चीज के लिए इस्तेमाल होता है. जबकि इसकी जड़ में न कोई अश्लीलता थी और न ही गंदगी. यह सिर्फ एक व्यावहारिक समाधान था, जो उस दौर की सामाजिक जरूरत से पैदा हुआ था. भाषा जीवित होती है और समय के साथ बदलती है. किसी शब्द को तुरंत अश्लील या घटिया ठहराने से पहले उसके इतिहास को समझना जरूरी है. अगली बार जब आप ‘टट्टी’ शब्द सुनें, तो याद रखें कि कभी यह शब्द प्राइवेसी, समझदारी और घरेलू जुगाड़ का प्रतीक था. भाषा बदलती है, लेकिन उसके पीछे की कहानियां हमेशा कुछ न कुछ सिखा जाती हैं.