एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

Shocking News: एक पूर्व ब्यूटी क्वीन पर अपने बॉयफ्रेंड के 18 महीने के बेटे की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है. कोर्ट में खुलासे हुए कि वह बच्चा उससे नफरत करती थी क्योंकि वह अपना खुद का परिवार चाहती थी. पढ़िए पूरा दर्दनाक मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:36 AM IST
एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

Beauty Queen Case: अमेरिका के जॉर्जिया में रहने वाली 20 साल की पूर्व ब्यूटी क्वीन ट्रिनिटी पोग पर आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के 18 महीने के छोटे बेटे रोमियो एंजेल्स को कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला. कोर्ट में बताया गया कि रोमियो की मौत से कुछ घंटे पहले ही पोग ने अपनी रूममेट को मैसेज भेजकर लिखा था, “मैं उससे नफरत करती हूं.” आरोप है कि वह रोमियो से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड जूलियन विलियम्स के साथ खुद का परिवार चाहती थी और बच्चा उसे बीच में आता लगता था.

घटना के दिन क्या हुआ था?

14 जनवरी 2024 की शाम जूलियन विलियम्स थोड़ी देर के लिए पिज्जा लेने बाहर गए थे और उन्होंने रोमियो को पोग के साथ छोड़ दिया था. तभी पोग ने मैसेज भेजा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है. वह घर लौटे तो रोमियो बेहोश पड़ा मिला. बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन उसे मृत घोषित कर दिया गया. कुछ घंटे पहले पोग ने रूममेट को संदेश भेजा था, “मैं अब और JD के आस-पास नहीं रह सकती... वह मुझसे नफरत करता है और मैं उससे नफरत करती हूं.”

यह भी पढ़ें: क्लास 12 के लड़के ने गर्लफ्रेंड के घर के CCTV हैक कर डाले, हर सेकंड की चाहता था अपडेट! फिर खुली बड़ी पोल

क्या थी रिश्ते में तनाव की वजह?

कोर्ट में बताया गया कि रोमियो कथित तौर पर कपल के बीच बढ़ते तनाव का कारण बन रहा था. रोमियो को JD के नाम से भी जाना जाता था. अभियोजक लुईस लैम्ब के अनुसार, पोग को लगता था कि उसका 23 वर्षीय बॉयफ्रेंड अपने बेटे को उससे ज्यादा तवज्जो देता है. आरोप है कि वह जूलियन विलियम्स से अपने बच्चे चाहती थी लेकिन इस बच्चे को नहीं.

पोस्टमार्टम और चोटों ने क्या बताया?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, JD को इतनी गंभीर चोटें थीं कि उसका लीवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका था. पोग ने दावा किया कि बच्चा 40 इंच ऊंचे बेड से गिरा था, लेकिन प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि चोटें गिरने से नहीं बल्कि जानलेवा पिटाई से आई थीं. कोर्ट में जूलियन विलियम्स ने वह जैकेट दिखाया जिसे पहनकर वे अपने बेटे को अस्पताल ले गए थे. उस पर उनके बेटे के उल्टी के निशान थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक वह जैकेट नहीं धोई, क्योंकि वही उसके आखिरी पलों की एकमात्र याद है. कोर्ट में यह दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया.

यह भी पढ़ें: ​मैंने भगवान को देखा लेकिन... रोड एक्सीडेंट के बाद महिला की हुई मौत, वापस जिंदा हुई तो बताई 'स्वर्ग' की सच्चाई 

अब मामला किस दिशा में?

ट्रिनिटी पोग पर मर्डर, एग्रेगेटेड बैटरी और चाइल्ड क्रुएल्टी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है, हालांकि वह आरोपों से इनकार कर रही है. उसकी डिफेंस टीम का कहना है कि पुलिस ने जल्दी निष्कर्ष निकालकर उसे गलत तरीके से फंसाया है. फिलहाल ट्रायल जारी है और आगे की सुनवाई में कई अहम बयान आने बाकी हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

