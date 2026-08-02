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टारगेट पूरा नहीं किया तो कुर्सी से बांधकर मुंह पर मारी जाती थी क्रीम पाई! अमेरिका की बड़ी कंपनी पर Ex Employee ने लगाए गंभीर आरोप

अमेरिका में एक पूर्व कर्मचारी ने बड़ी टेलीकॉम कंपनी Comcast के खिलाफ ऐसा मुकदमा दायर किया है, जिसने ऑफिस कल्चर को लेकर नई बहस छेड़ दी है. कर्मचारी का आरोप है कि कम सेल्स करने वालों को सजा के तौर पर कुर्सी से बांधा जाता था और फिर उनके चेहरे पर क्रीम पाई फेंकी जाती थी. कंपनी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मुकदमे में पेश की गई तस्वीर वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं खाती.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 02, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:29 AM IST
टारगेट पूरा नहीं किया तो कुर्सी से बांधकर मुंह पर मारी जाती थी क्रीम पाई! अमेरिका की बड़ी कंपनी पर Ex Employee ने लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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