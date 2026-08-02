/टारगेट पूरा नहीं किया तो कुर्सी से बांधकर मुंह पर मारी जाती थी क्रीम पाई! अमेरिका की बड़ी कंपनी पर Ex Employee ने लगाए गंभीर आरोप

ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव लगभग हर कर्मचारी पर होता है, लेकिन अगर यही दबाव अपमान और मानसिक प्रताड़ना में बदल जाए, तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है. अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य से सामने आए एक मामले ने कॉरपोरेट दुनिया में काम करने के माहौल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
Comcast के एक पूर्व कर्मचारी ने अदालत में दायर मुकदमे में दावा किया है कि स्टोर के अंदर हर महीने एक ऐसा 'रिवाज' निभाया जाता था, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी को पूरी टीम के सामने शर्मिंदा किया जाता था. उनका कहना है कि इसे मजाक या मोटिवेशन के नाम पर पेश किया जाता था, लेकिन हकीकत में यह कर्मचारियों के लिए मानसिक तनाव और अपमान का कारण बन चुका था.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला अमेरिका के कनेक्टिकट के प्लेनविल स्थित Comcast स्टोर का है. यहां के एक पूर्व कर्मचारी का आरोप है कि हर महीने सेल्स रिपोर्ट तैयार होने के बाद सबसे कम बिक्री करने वाले कर्मचारी को चुना जाता था. इसके बाद उसे स्टोर के पीछे बने ऑफिस एरिया में एक कुर्सी पर बैठाया जाता था. आरोप है कि साथ काम करने वाले लोग मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते थे और फिर उसके चेहरे पर क्रीम पाई फेंकी जाती थी. पूर्व कर्मचारी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को ऑफिस की परंपरा बताकर सामान्य दिखाया जाता था, जबकि इसमें शामिल होना कर्मचारियों के लिए बेहद अपमानजनक अनुभव होता था.
मुकदमे में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है. शिकायत के अनुसार, पिछले महीने सबसे ज्यादा सेल्स करने वाले कर्मचारी को इस 'रिवाज' का हिस्सा बनने का इनाम दिया जाता था. इसका मतलब यह था कि वही कर्मचारी सबसे कम सेल्स करने वाले कर्मचारी को कुर्सी से बांधने और उसके चेहरे पर क्रीम पाई मारने की जिम्मेदारी निभाता था. पूर्व कर्मचारी का कहना है कि इससे टीम के अंदर प्रतिस्पर्धा स्वस्थ माहौल की बजाय डर और अपमान में बदल गई थी.
शिकायत में कहा गया है कि स्टोर मैनेजमेंट इस पूरी प्रक्रिया को मजेदार और मोटिवेशन बढ़ाने वाला तरीका बताता था. लेकिन कर्मचारियों का अनुभव इससे बिल्कुल अलग था. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह घटना सिर्फ कुछ मिनटों की नहीं होती थी, बल्कि उसका असर लंबे समय तक मानसिक रूप से बना रहता था. उनके मुताबिक, कई कर्मचारी इस डर में काम करते थे कि अगर महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है.
न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुकदमे में दावा किया गया है कि स्टोर में हर कर्मचारी पर लगातार ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने का दबाव बनाया जाता था. अगर कोई कर्मचारी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता था, तो उसे समझाने या ट्रेनिंग देने की बजाय सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाता था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि धीरे-धीरे ऑफिस का माहौल इतना खराब हो गया कि कई कर्मचारी मानसिक तनाव महसूस करने लगे.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, रोजगार कानून से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के खिलाफ बांधा जाए या सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए, तो यह सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं रह जाता. ऐसी स्थिति कार्यस्थल पर उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और कर्मचारी की सुरक्षा से जुड़े गंभीर कानूनी सवाल खड़े कर सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी कंपनी में प्रदर्शन सुधारने के लिए ट्रेनिंग, फीडबैक और प्रोफेशनल गाइडेंस का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक अपमान का.
मामले के सामने आने के बाद Comcast ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कंपनी ने कहा कि मुकदमे में जो तस्वीर पेश की गई है, वह वास्तविक घटनाओं को सही तरीके से नहीं दिखाती. कंपनी का कहना है कि शिकायत में कई बातें बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं. हालांकि, Comcast ने यह भी कहा कि वह कार्यस्थल पर कर्मचारियों के व्यवहार और सुरक्षा को गंभीरता से लेती है और ऐसे मामलों को हल्के में नहीं देखती. फिलहाल कंपनी ने आरोपों की पुष्टि नहीं की है.
पूर्व कर्मचारी ने अदालत से मुआवजे की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ. शिकायत में हमला, गैरकानूनी तरीके से रोककर रखना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और मानसिक तनाव पहुंचाने जैसे आरोप शामिल किए गए हैं. अब अदालत में आगे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने-अपने सबूत पेश करेंगे.
इस मामले ने अमेरिका में कॉरपोरेट वर्क कल्चर को लेकर नई बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि किसी भी कर्मचारी का सम्मान उसके काम से बड़ा होना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि अगर ऐसे आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सिर्फ एक स्टोर का मामला नहीं, बल्कि कंपनियों की आंतरिक निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है. फिलहाल अदालत में मामला अभी चल रहा है, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि किसी भी कंपनी की सफलता सिर्फ बड़े सेल्स टारगेट से नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल देने से भी तय होती है.