रेगिस्तान में चल रही थी खुदाई, तभी जमीन के अंदर से निकली ऐसी चीज; जिसे देखकर वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

Weird Discovery: आमतौर पर जब रेगिस्तान में खुदाई होती है तो उम्मीद रहती है कि बस रेत ही मिलेगी, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग निकला. सऊदी अरब के रेगिस्तान में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसी चीजें मिलीं, जिसने सबको चौंका दिया. यहां ऊंट, गजेल और अन्य जानवरों की विशाल नक़्क़ाशियां मिली हैं, जिनकी उम्र करीब 12,000 साल बताई जा रही है. इन नक़्क़ाशियों की ऊंचाई 6 फीट यानी 1.8 मीटर से भी ज्यादा है. इतने पुराने समय में इतनी बारीक कारीगरी होना ही वैज्ञानिकों के लिए बड़ी हैरानी की बात है.

कैसे बनाई गईं ये अद्भुत नक़्क़ाशियां

विशेषज्ञों का कहना है कि इन विशाल चित्रों को कील के आकार वाले पत्थरों से उकेरा गया था. कई चित्र तो बेहद संकरी चट्टानों पर बने हुए हैं, जहां कलाकारों के लिए पूरी कृति देख पाना भी संभव नहीं था. जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ जियोएंथ्रोपोलॉजी की पुरातत्वविद मारिया गुआग्निन के अनुसार, सिर्फ एक पत्थर से इतनी बारीकी से नक़्क़ाशी करना अद्वितीय कला है. यह खोज वैज्ञानिकों को इस बात की गवाही देती है कि हजारों साल पहले भी कला और कौशल अपने शिखर पर थे.

इतिहास पर बड़ा सवाल

इस खोज से यह भी साबित हुआ कि लोग इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा 2,000 साल पहले से ही रह रहे थे. सवाल यह है कि वे इतनी शुष्क परिस्थितियों में जिंदा कैसे रहे? माना जाता है कि उन्होंने मौसमी झीलों या चट्टानों की गहरी दरारों में जमा पानी का सहारा लिया होगा. इन नक़्क़ाशियों की तारीख तय करना मुश्किल था क्योंकि इनमें लेखन नहीं था और न ही कोयले जैसे अवशेष मिले. लेकिन वैज्ञानिकों को यहां पत्थर की एक छेनी मिली, जिससे कला और उपकरणों का समय पता चल सका. इस खोज को जर्नल ‘नेचर कम्युनिकेशंस’ में प्रकाशित किया गया है.

किसके लिए बनी थीं ये नक़्क़ाशियां

सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये नक़्क़ाशियां आखिर किसने और क्यों बनाई थीं. पहले माना जाता था कि लोग यहां तब आए, जब यह इलाका हरा-भरा था. लेकिन अब मिली आकृतियों से पता चलता है कि वे शायद कहीं और जाकर इन जानवरों को देखे होंगे. खासतौर पर एक नक़्क़ाशी में ऑरॉक्स नामक विलुप्त जंगली मवेशी दिखाया गया है, जो रेगिस्तान में नहीं रहते थे. इससे पता चलता है कि ये कलाकार पूरी तरह स्थापित समुदाय से जुड़े थे और इस भू-दृश्य को गहराई से जानते थे. यह खोज मध्य पूर्व की प्राचीन कला और जीवनशैली की नई तस्वीर सामने लाती है.