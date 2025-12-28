Expensive Non Veg Food: सोने-चांदी से भी महंगा... ये है दुनिया का सबसे महंगा नॉन-वेज फूड, एक निवाले की कीमत जानकर चकरा जाएगा माथा

जब भी महंगे खाने की बात होती है, तो ज़्यादातर लोग फाइव स्टार होटल, विदेशी रेस्टोरेंट या आलीशान मेन्यू के बारे में सोचते हैं. लेकिन दुनिया में कुछ नॉनवेज फूड ऐसे भी हैं, जिनकी कीमत सुनकर आम आदमी ही नहीं, अमीर लोग भी हैरान रह जाते हैं. इनकी कीमत किलो के हिसाब से सोने-चांदी से ज्यादा होती है. ये फूड सिर्फ दिखावे या ब्रांड की वजह से महंगे नहीं हैं, बल्कि इनकी दुर्लभता, खास नस्ल, लंबा उत्पादन समय और पारंपरिक तरीके इन्हें खास बनाते हैं. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मिलने वाले ये नॉनवेज फूड आज स्वाद से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन चुके हैं.

अल्मास कैवियार- नॉनवेज की दुनिया का ‘सोना’

अल्मास कैवियार को दुनिया का सबसे महंगा नॉनवेज फूड माना जाता है. यह ईरान के पास कैस्पियन सागर में पाई जाने वाली बेहद दुर्लभ एल्बिनो बेलुगा स्टर्जन मछली के अंडों से तैयार किया जाता है. इस मछली को बड़ा होने में कई दशक लग जाते हैं, जिससे इसका कैवियार बहुत कम मात्रा में मिलता है. यही वजह है कि इसकी कीमत आसमान छूती है. अल्मास कैवियार की कीमत करीब 34,500 डॉलर प्रति किलोग्राम तक बताई जाती है. खास बात यह है कि इसे अक्सर 24 कैरेट सोने से बने डिब्बों में पैक कर बेचा जाता है, जिससे इसकी लग्ज़री और बढ़ जाती है.

जापान का बेशकीमती स्वाद

जापान का वाग्यू बीफ दुनियाभर में अपनी कोमलता और स्वाद के लिए मशहूर है. इसे तैयार करने के लिए मवेशियों को बेहद सख्त नियमों के तहत पाला जाता है. उनके खाने, आराम और देखभाल पर खास ध्यान दिया जाता है ताकि मांस में बेहतरीन फैट मार्बलिंग तैयार हो सके. यही मार्बलिंग वाग्यू को इतना मुलायम और स्वादिष्ट बनाती है. असली जापानी वाग्यू बीफ की कीमत 500 से 600 डॉलर प्रति किलोग्राम तक हो सकती है. नकली और मिश्रित वाग्यू बाजार में मिल जाता है, लेकिन शुद्ध जापानी वाग्यू आज भी गिने-चुने लोगों की पहुंच में है.

अयाम सेमानी- पूरी तरह काली मुर्गी

इंडोनेशिया की अयाम सेमानी दुनिया की सबसे अनोखी और दुर्लभ मुर्गियों में गिनी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका रंग पूरी तरह काला होता है. इसके पंख, त्वचा, मांस, हड्डियां और यहां तक कि अंदरूनी अंग भी काले होते हैं. इसी वजह से इसे रहस्यमयी और खास माना जाता है. स्थानीय मान्यताओं में इसे शुभ भी माना जाता है. अयाम सेमानी की कीमत करीब 2,500 डॉलर तक पहुंच सकती है. इसकी सीमित उपलब्धता और अनोखी बनावट इसे दुनिया के सबसे महंगे पोल्ट्री फूड में शामिल करती है.

ब्लूफिन टूना- नीलामी में बिकता है करोड़ों का स्वाद

ब्लूफिन टूना जापान की फूड कल्चर में बेहद खास मानी जाती है, खासकर सुशी और साशिमी के लिए. इस मछली के फैटी पेट वाले हिस्से को ‘ओटोरो’ कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. जापान के मशहूर फिश मार्केट्स में ब्लूफिन टूना की नीलामी होती है, जहां इसकी कीमत लाखों और करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है. प्रीमियम क्वालिटी के कट की कीमत 5,000 डॉलर प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकती है. इन नॉनवेज फूड्स को खास बनाता है सिर्फ इनका स्वाद नहीं, बल्कि इनकी दुर्लभता, मेहनत भरा उत्पादन और उनसे जुड़ी संस्कृति भी है.