सोचा था गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी… ₹1.65 लाख की चेन का सरप्राइज पड़ा उल्टा, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या था!

प्यार में लोग क्या-क्या नहीं करते. कोई फूल लाता है, कोई डिनर डेट प्लान करता है, तो कोई महंगे गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करता है. लेकिन कभी-कभी यही सरप्राइज भारी भी पड़ जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. एक बॉयफ्रेंड ने सोचा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा गिफ्ट देगा, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठेगी. उसने पूरे ₹1.65 लाख (करीब $2000) खर्च कर नोटों से बनी एक चेन तैयार करवाई और बड़े स्टाइल में सरप्राइज दिया. लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड ने यह ‘मनी चेन’ देखी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.

₹1.65 लाख की मनी चेन

वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉयफ्रेंड बड़े प्यार और उत्साह के साथ गर्लफ्रेंड को नोटों से बनी चेन पहनाने की कोशिश करता है. चेन पूरी तरह नोटों से बनाई गई थी, जिसे देखकर साफ था कि इस पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये खर्च हुए हैं. शुरुआत में गर्लफ्रेंड हैरान जरूर होती है, लेकिन खुशी के बजाय उसके चेहरे पर असहजता साफ नजर आने लगती है. वह न तो मुस्कुराती है और न ही उस गिफ्ट को लेकर उत्साहित दिखती है. कुछ ही पलों में उसका रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि बॉयफ्रेंड भी असमंजस में पड़ जाता है. यही पल वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Surprise Backfired- Boyfriend Surprised his Girlfriend With a $2000 Money Chain. Watch what happened pic.twitter.com/DaY6m59DyM — Rosy (@rose_k01) February 11, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स ने इस पर जमकर कमेंट किए. किसी ने कहा, “प्यार दिखाने का यह तरीका थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो गया,” तो किसी ने लिखा, “इतने पैसों से ट्रिप करा देता तो ज्यादा अच्छा होता.” कई लोगों ने गर्लफ्रेंड के रिएक्शन को सही ठहराते हुए कहा कि हर कोई दिखावे वाला प्यार पसंद नहीं करता. वहीं कुछ यूजर्स ने बॉयफ्रेंड की नीयत की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि प्यार पैसों से नहीं, समझदारी से जीता जाता है. कुल मिलाकर यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि महंगा गिफ्ट हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होता.