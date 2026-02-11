Advertisement
trendingNow13105811
Hindi Newsजरा हटकेसोचा था गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी… ₹1.65 लाख की चेन का सरप्राइज पड़ा उल्टा, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या था!

सोचा था गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी… ₹1.65 लाख की चेन का सरप्राइज पड़ा उल्टा, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या था!

₹1.65 लाख की नोटों से बनी चेन देकर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दिया, लेकिन उसका रिएक्शन ठंडा रहा. वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने कहा कि प्यार दिखावे से नहीं, समझदारी और सादगी से जीता जाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 11, 2026, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोचा था गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी… ₹1.65 लाख की चेन का सरप्राइज पड़ा उल्टा, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या था!

प्यार में लोग क्या-क्या नहीं करते. कोई फूल लाता है, कोई डिनर डेट प्लान करता है, तो कोई महंगे गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करता है. लेकिन कभी-कभी यही सरप्राइज भारी भी पड़ जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. एक बॉयफ्रेंड ने सोचा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा गिफ्ट देगा, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठेगी. उसने पूरे ₹1.65 लाख (करीब $2000) खर्च कर नोटों से बनी एक चेन तैयार करवाई और बड़े स्टाइल में सरप्राइज दिया. लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड ने यह ‘मनी चेन’ देखी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. 

 ₹1.65 लाख की मनी चेन 

वीडियो में देखा जा सकता है कि बॉयफ्रेंड बड़े प्यार और उत्साह के साथ गर्लफ्रेंड को नोटों से बनी चेन पहनाने की कोशिश करता है. चेन पूरी तरह नोटों से बनाई गई थी, जिसे देखकर साफ था कि इस पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये खर्च हुए हैं. शुरुआत में गर्लफ्रेंड हैरान जरूर होती है, लेकिन खुशी के बजाय उसके चेहरे पर असहजता साफ नजर आने लगती है. वह न तो मुस्कुराती है और न ही उस गिफ्ट को लेकर उत्साहित दिखती है. कुछ ही पलों में उसका रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि बॉयफ्रेंड भी असमंजस में पड़ जाता है. यही पल वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स ने इस पर जमकर कमेंट किए. किसी ने कहा, “प्यार दिखाने का यह तरीका थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो गया,” तो किसी ने लिखा, “इतने पैसों से ट्रिप करा देता तो ज्यादा अच्छा होता.” कई लोगों ने गर्लफ्रेंड के रिएक्शन को सही ठहराते हुए कहा कि हर कोई दिखावे वाला प्यार पसंद नहीं करता. वहीं कुछ यूजर्स ने बॉयफ्रेंड की नीयत की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि प्यार पैसों से नहीं, समझदारी से जीता जाता है. कुल मिलाकर यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि महंगा गिफ्ट हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होता.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Newsoffbeat newsviral section news

Trending news

शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
Mahashivratri puja
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
bengal violence
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
Rahul Gandhi
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
Omar Abdullah
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Ajit Pawar
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
viral gun reel
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
Kiren Rijiju
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
Four Stars of Destiny
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
Mayor Ritu Tawde
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर