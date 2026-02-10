Advertisement
trendingNow13104613
Hindi Newsजरा हटकेक्या खुद को समझते हैं समझदार? एक्सपर्ट ने बताया कैसे IAS और डॉक्टर भी बन रहे हैं ठगी के शिकार!

क्या खुद को समझते हैं समझदार? एक्सपर्ट ने बताया कैसे 'IAS और डॉक्टर' भी बन रहे हैं ठगी के शिकार!

Cyber Fraud India: दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया कि कैसे IAS अधिकारी और डॉक्टर जैसे पढ़े-लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का शिकार बन रहे हैं. जानिए इस नए फ्रॉड से बचने के आसान तरीके.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 10, 2026, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या खुद को समझते हैं समझदार? एक्सपर्ट ने बताया कैसे 'IAS और डॉक्टर' भी बन रहे हैं ठगी के शिकार!

आजकल के दौर में जहां हर चीज मोबाइल पर सिमट गई है, वहीं कुछ शातिर लोग आपकी इसी सुविधा को मुसीबत बनाने में लगे हैं. इसी गंभीर मुद्दे पर दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल के 14वें सीजन में एक बहुत ही जरूरी चर्चा हुई. अक्सर हम लिटरेचर फेस्टिवल में किताबों और शायरी की बातें सुनते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के मंच से 'साइबर ठगी' और खासतौर पर 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे खतरनाक स्कैम से बचने का मंत्र दिया गया. चलिए, जानते हैं कि इस फेस्ट में क्या-क्या खास बातें हुईं और आप खुद को डिजिटल अरेस्ट से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.

क्या है ये 'डिजिटल अरेस्ट' का नया चक्कर?

सेशन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के निदेशक निशांत कुमार ने बहुत ही पते की बात कही. उन्होंने बताया कि आजकल ठगों ने एक नया तरीका निकाला है जिसे 'डिजिटल अरेस्ट' कहते हैं. इसमें होता यह है कि आपको एक अनजान नंबर से कॉल आता है. सामने वाला शख्स खुद को पुलिस, CBI या कस्टम विभाग का बड़ा अधिकारी बताता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Knowledge News: सुबह-सुबह एक गाना सुन लो तो दिनभर उसी की रट क्यों लगाते हैं आप? नहीं पता तो जान लो

वह बहुत कड़क आवाज में आपसे कहेगा कि आपके नाम पर कोई गैरकानूनी पार्सल आया है या आपका नाम किसी बड़े केस में फंस गया है. वो आपको डराएंगे कि आप कहीं जा नहीं सकते और आपको वीडियो कॉल पर ही 'अरेस्ट' रहना होगा. इसी डर का फायदा उठाकर वो केस रफा-दफा करने के नाम पर लाखों रुपये ऐंठ लेते हैं. निशांत कुमार ने साफ-साफ शब्दों में एक बात दोहराई, "कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं है."

कोई भी असली पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी कभी भी फोन पर आपसे पूछताछ नहीं करती. न ही कोई सरकारी विभाग आपसे फोन पर पैसे की मांग करता है. अगर कोई आपको वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर करे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है.

पढ़े-लिखे लोग क्यों बन रहे हैं शिकार?

अक्सर हमें लगता है कि साइबर ठगी का शिकार वही होते हैं जिन्हें तकनीक की समझ नहीं है. लेकिन यहां चौंकाने वाली बात सामने आई. निशांत कुमार ने बताया कि ठगों के निशाने पर सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे और ऊंचे पदों पर बैठे लोग होते हैं. वजह बहुत सिंपल है सामाजिक प्रतिष्ठा का डर. इन लोगों को लगता है कि अगर पुलिस के लफड़े में नाम आया तो समाज में बदनामी होगी. ठग इसी 'डर' और 'जल्दबाजी' का फायदा उठाते हैं. वे आपको सोचने का समय ही नहीं देते और डरा-धमकाकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं.

डिजिटल दुनिया में कैसे रहें सुरक्षित?

भारत में डिजिटल सेवाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, वह काबिले तारीफ है. लेकिन सुरक्षा के बिना ये सुविधा किसी खतरे से कम नहीं. चर्चा के दौरान कुछ अहम सुझाव दिए गए. घबराएं नहीं. अगर कोई 'पुलिस वाला' बनकर फोन करे, तो सबसे पहले शांत रहें. उनसे उनका नाम, आईडी और ऑफिस का पता पूछें. फोन काटने के बाद उस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नंबर चेक करें. अपना बैंक अकाउंट, ओटीपी या कोई भी पर्सनल जानकारी अनजान कॉल पर कभी न दें. सरकार की 'साइबर दोस्त' पहल सोशल मीडिया पर लगातार टिप्स देती रहती है, उन्हें फॉलो करें.

यह भी पढ़ें: Love Story: मौत की भविष्यवाणी को भी दे गई मात! डॉक्टरों ने कहा था- 17 में मर जाएगा, फिर जो हुआ उसे देख दुनिया हैरान

अगर ठगी हो जाए, तो क्या करें?

अगर खुदा-न-खास्ता आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो हाथ पर हाथ धरकर बैठने की जरूरत नहीं है. तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. यह नंबर खासतौर पर साइबर अपराधों के लिए बनाया गया है. आप cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल ने इस बार सिर्फ कहानियों से दिल नहीं जीता, बल्कि हकीकत से रूबरू कराया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

IAS officers

Trending news

4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Budget Session Day 10 LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
parliament
Parliament Budget Session Day 10 LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा