Explainer: क्या ‘रा रा रसपुतिन’ गाने में छुपी है व्लादिमीर पुतिन की मिस्ट्री? जानें पुराने किस्से और असली हिस्ट्री

Ra Ra Rasputin: क्या Boney M का मशहूर गाना ‘Ra Ra Rasputin’ असल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ा है? वायरल मीम्स, गाने की कहानी और असली इतिहास को आसान भाषा में समझिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:56 PM IST
Rasputin Song Meaning: 1978 में रिलीज हुआ बोनी एम का सुपरहिट गाना ‘Ra Ra Rasputin’ हमेशा से लोगों का पसंदीदा रहा है. यह ग्रिगोरी रसपुतिन नाम के रूसी मिस्टिक की कहानी बताता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इसे व्लादिमीर पुतिन से जोड़ देते हैं. वजह सिर्फ नाम की समानता नहीं, बल्कि गाने में एक ताकतवर, असरदार और ‘न मारने लायक’ रूसी शख्स का जिक्र. यही इमेज पुतिन को लेकर भी बनाई जाती है, जिससे यह कनेक्शन और वायरल हो जाता है.

क्या यह सिर्फ एक कॉइनसिडेंस है या कोई असली लिंक?

असल सच ये है कि दोनों के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं, यह सिर्फ एक संयोग है. लेकिन इंटरनेट पर वायरल एडिट्स जैसे YouTube पर ‘Rasputin Putin’ पुतिन की फुटेज को गाने की बीट पर जोड़कर दिखाते हैं. कई वीडियो में उन्हें “Russia’s greatest love machine” के तौर पर मजाक में पेश किया जाता है. लाखों व्यूज वाले ये क्लिप्स मीम कल्चर को और बढ़ाते हैं. इंस्टाग्राम, टिकटॉक और रेडिट पर कई पेज इस गाने के साथ पुतिन के डांस या वॉक के एडिट डालते हैं. 2022 के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से यह मीम और ज्यादा ट्रेंड करता रहा. यह गाना इतिहास के रसपुतिन की कहानी पर आधारित है.

यह भी पढ़ें: एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

क्या था ग्रिगोरी रसपुतिन का किस्सा?

ग्रिगोरी रासपुतिन का जन्म 1860 के आसपास साइबेरिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था. बचपन में वह पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन दावा करता था कि 12 साल की उम्र में उसे रहस्यमयी शक्तियां मिल गईं. जवान होते-होते उसका नाम रसपुतिन पड़ गया, जिसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ या अय्याश. क्योंकि वह चोरी, लड़ाई और गलत हरकतों में फंसने लगा था.

लगभग 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और उसके तीन बच्चे हुए. कहा जाता है कि उसने किसी आध्यात्मिक अनुभव के बाद एक मठ का रुख किया, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उसे सजा के तौर पर भेजा गया था. वहां उसने एक ऐसी पंथ को देखा जो मानता था कि भगवान के करीब वही पहुंचता है जो सांसारिक इच्छाओं को मिटा दे और इसका तरीका था खुद को चरम थकावट तक पहुंचाना. रसपुतिन साइबेरिया की इसी चरम आध्यात्मिकता का हिस्सा बन गया. बाद में वह घूम-घूमकर लोगों को भविष्य बताने का दावा करने लगा.

1903 में वह सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा. वहां की राजशाही पहले से ही चमत्कारों और रहस्यवाद में रुचि रखती थी. रसपुतिन की तेज आंखें, अजीब रूप और करिश्मा देखकर चर्च और अमीर लोग उसे राजमहल तक ले आए. 1905 में उसकी मुलाकात रूस के जार निकोलस द्वितीय और उनकी पत्नी से हुई. 1908 में जब राजकुमार अलेक्सी को खतरनाक बीमारी का दौरा पड़ा तो रसपुतिन की दुआ से उसके ठीक होने का श्रेय उसे दिया गया. बस, यहीं से रसपुतिन राजपरिवार का सबसे बड़ा भरोसेमंद बन गया.

अंदर से वह राजपरिवार के लिए साधु बनकर रहता, लेकिन बाहर शराब, महिलाओं और गलत कामों से भरी जिंदगी जीता. कई मंत्रियों और अफसरों ने जार से शिकायतें कीं, लेकिन जार ने सबको नजरअंदाज कर दिया. रसपुतिन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसके नाखून तक ताबीज की तरह रखते थे. पहले विश्व युद्ध के दौरान जार युद्ध पर निकल गया और रसपुतिन ने महल में सत्ता पकड़ ली. वह मंत्रियों की भर्तियां और बर्खास्तगी अपने हिसाब से करने लगा. इससे रूस में भारी गुस्सा फैल गया और राजशाही कमजोर होने लगी.

1916 में राजपरिवार के ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या की साजिश रची. उसे जहर दिया गया, गोली मारी गई और अंत में नदी में फेंक दिया गया. कहा जाता है कि वह कई बार मरा और जिंदा हुआ, इसलिए उसकी मौत को लेकर कई कहानियां बन गईं. बाद में 1917 की क्रांति में राजपरिवार खत्म हो गया, जैसा रसपुतिन ने कहा था.

गाने के बोल में कौन-कौन सी बातें बताई गई हैं?

लिरिक्स में रसपुतिन को “Russia’s greatest love machine” कहा गया, एक डरावना लेकिन आकर्षक इंसान है. गाना उसकी डांसिंग, अफवाहों, राजनीति में दखल और उसे मारने की कोशिशों पर आधारित है. इसमें कल्पना और सच दोनों का मिश्रण है, ताकि कहानी डिस्को स्टाइल में मजेदार लगे. किसी भी तरह का खून का रिश्ता नहीं है. लेकिन एक दिलचस्प किस्सा जरूर है पुतिन के दादा स्पिरिडॉन पुतिन एक मशहूर शेफ थे.

उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के होटल एसटोरिया में रसपुतिन के लिए खाना बनाया था. रसपुतिन ने उन्हें एक बार गोल्ड रूबल बतौर टिप भी दिया था. बाद में उन्होंने लेनिन और स्टालिन के लिए भी खाना बनाया. बस यही छोटा सा ऐतिहासिक कनेक्शन दोनों को जोड़ता है.

देखें पूरा वीडियो-

यह भी पढ़ें: 25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

भारत में ये गाना इतना पॉपुलर क्यों है?

भारतीय दर्शकों को यह गाना हमेशा से पसंद रहा है. शादी, क्लब, इंस्टाग्राम रील्स से लेकर 2020–2023 के डांस चैलेंज तक ‘Ra Ra Rasputin’ भारत में एक टाइमलेस ट्रेंड की तरह चलता आ रहा है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Ra Ra RasputinVladimir Putin

