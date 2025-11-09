प्यार में पागल की हद... हाईवे पर 90 की स्पीड में कार चलाते हुए किया ऐसा रोमांस कि पहुंच गया थाने!

Viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा मामला वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. जर्मनी के मशहूर ऑटोबान हाईवे पर एक कपल ने चलते-चलते कार में ऐसी हरकत कर दी कि सड़क पर अफरातफरी मच गई. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों 90 मील प्रति घंटे (करीब 145 किमी/घंटा) की रफ्तार से कार चला रहे थे और उसी दौरान आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए. उनकी यह लापरवाही न केवल उनकी जान के लिए खतरनाक थी बल्कि कई अन्य वाहनों को भी टक्कर से बचना पड़ा.

आंखों देखा हाल सुनकर दंग रह गई पुलिस

घटना 3 नवंबर को ए1 मोटरवे पर हुई, जब कपल अपनी फोर्ड कार में डॉर्टमुंड की ओर जा रहे थे. एक अन्य ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने 37 वर्षीय ड्राइवर और 33 वर्षीय महिला को “स्पष्ट रूप से सेक्स करते हुए” देखा. उसी दौरान कार बार-बार लेन बदल रही थी और अचानक दाईं ओर इतनी तेज मुड़ी कि एक ट्रक को टक्कर से बचने के लिए सड़क के किनारे जाना पड़ा. चंद सेकंड में यह हादसा कई वाहनों की जान ले सकता था.

पुलिस ने सर्विस स्टेशन पर रोका, ड्राइवर गिरफ्तार

जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत हाईवे पर निगरानी शुरू की और कुछ देर बाद कार को म्यूनस्टर के पास एक सर्विस स्टेशन पर रोक लिया. ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ ‘रोड सेफ्टी में खतरनाक हस्तक्षेप’ के मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई. पुलिस का कहना है कि यह केवल ट्रैफिक रूल का उल्लंघन नहीं, बल्कि दूसरों की जान को जोखिम में डालने वाला अपराध है. महिला से भी पूछताछ की गई, हालांकि उसे बाद में छोड़ दिया गया.

अब हो सकती है पांच साल तक की जेल

पुलिस के अनुसार, आरोपी ड्राइवर पर जर्मन पीनल कोड की धारा 315(b) के तहत केस दर्ज किया गया है. दोषी पाए जाने पर उसे पांच साल तक की सजा हो सकती है. बता दें कि जर्मनी का ऑटोबान हाईवे तेज रफ्तार के लिए मशहूर है, लेकिन हर हिस्से में लिमिट नहीं हटाई गई है. करीब 30% हिस्सों में स्पीड कंट्रोल लागू है और 9% हिस्सों में ऑटोमैटिक ट्रैफिक सिस्टम काम करता है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि “स्पीड और रोमांस” का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है.