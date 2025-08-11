'यह मेरा डेटा है, मैं शेयर नहीं करूंगा', Facebook पर वायरल हो रहा पोस्ट, जानें क्या है सच्चाई?

Facebook Viral Message: हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसे कॉपी-पेस्ट करने से आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं. इस पोस्ट में कहा गया है कि ऐसा करने से फेसबुक आपकी निजी जानकारी जैसे कि फोटो और अन्य डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. ऐसे कई पोस्ट लगातार फेसबुक पर वायरल हो रहे हैं. काफी संख्या में लोग अपने-अपने फेसबुक अकाउंट से अपने नाम का यह पोस्ट कर रहे हैं. ऐसे में आपके लिए भी इस पोस्ट की सच्चाई जानना जरूरी है.

क्या है वायरल खबर की सच्चाई?

फेसबुक पर वायरल इस पोस्ट पर अगर आप भी भरोसा कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए. बता दें कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है और इस पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. जब आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आप उनकी सेवा की शर्तों को स्वीकार करते हैं. जहां इन शर्तों में साफ-साफ बताया गया है कि फेसबुक किस तरह की जानकारी इकट्ठा कर सकता है और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है. किसी भी पोस्ट को कॉपी-पेस्ट करने से इन शर्तों में कोई बदलाव नहीं होता है.

पहले भी वायरल हुए हैं पोस्ट

फेसबुक पर वायरल यह पोस्ट कोई नया नहीं है. दरअसल पहले भी 2024 और 2025 में इस तरह की अफवाह फैल चुकी है. बता दें कि इस तरह के पोस्ट अक्सर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक जरिया बन जाते हैं. वे इन पोस्ट को फैलाकर यह पता लगाते हैं कि कौन लोग आसानी से किसी भी मैसेज पर विश्वास कर लेते हैं. जो लोग ऐसे पोस्ट को शेयर करते हैं, वे अनजाने में धोखेबाजों के निशाने पर आ जाते हैं.

इस तरह करें प्राइवेसी सेटिंग

अगर आप फेसबुक पर प्राइवेसी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए पोस्ट नहीं बल्कि कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत होती है.

प्राइवेसी सेटिंग्स की जांच करें

आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट, फोटो और जानकारी केवल उन्हीं लोगों को दिखाई दे जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं. इसमें आप सभी को पोस्ट दिखाने की जगह फ्रेंड्स या ओनली मी भी चुन सकते हैं.

ऑफ-फेसबुक एक्टिविटी बंद करें

दरअसल यह एक महत्वपूर्ण सेटिंग है. फेसबुक आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है. आप ऑफ-फेसबुक एक्टिविटी करके दूसरी वेबसाइट या ऐप ब्राउजिंग का डेटा इकट्ठा कर रहे फेसबुक पर कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं.

संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें

ऑनलाइन कभी भी अपनी बहुत निजी जानकारी जैसे कि घर का पता, फोन नंबर या बैंक डिटेल साझा करने से बचें.

अगर आप कुछ सेटिंग्स का उपयोग करके फेसबुक पर अपनी गोपनीयता को काफी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं. किसी भी वायरल पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा न करें और हमेशा सही जानकारी की तलाश करें.