क्या सच में 823 साल बाद आ रहा है ऐसा 'चमत्कारी' महीना? वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने बताई असली सचाई

सोशल मीडिया दुनिया बड़ी अजीब है यहां कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहां नहीं जा सकता है. जिसे देखकर लोग हैरान है और लोग दावा कर रहे हैं कि फरवरी 2026 कोई आम महीना नहीं, बल्कि 823 साल बाद आने वाला एक चमत्कारी महीना है. कहा जा रहा है कि इस महीने में चार रविवार, चार सोमवार और हफ्ते के हर दिन चार-चार बार आएंगे. कुछ पोस्ट्स तो इसे “MiracleIn” नाम देकर आगे बढ़ाने की अपील भी कर रही हैं, ताकि किस्मत चमक जाए. इतना ही नहीं, कुछ दावे तो यह भी कहते हैं कि फरवरी 2026 में 25 घंटे का एक दिन होगा. लेकिन क्या वाकई यह कोई खगोलीय या गणितीय चमत्कार है? वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की बात जानकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है.

क्या है वायरल दावा और क्यों फैला भ्रम?

सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप्स में वायरल संदेशों में कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 में हफ्ते के सभी सातों दिन चार-चार बार आएंगे, जो 823 साल में एक बार होने वाला दुर्लभ संयोग है. इसी को “MiracleIn Month” बताया जा रहा है. कई पोस्ट्स में लोगों से कहा जा रहा है कि इस मैसेज को आगे भेजने से सौभाग्य आएगा. कुछ संस्करणों में तो यह तक लिखा है कि फरवरी 2026 में एक दिन 25 घंटे का होगा. इन दावों ने लोगों को भ्रमित कर दिया और बिना जांच-पड़ताल के मैसेज धड़ल्ले से शेयर होने लगे. लेकिन सच्चाई यह है कि यह दावा अधूरी जानकारी और गलत समझ पर आधारित है, जिसका विज्ञान या कैलेंडर सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

गणित इतना आसान है कि ‘चमत्कार’ खुद टूट जाता है

विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी 2026 एक सामान्य महीना है क्योंकि 2026 कोई लीप ईयर नहीं है. गैर-लीप वर्ष में फरवरी के 28 दिन होते हैं. 28 दिन यानी पूरे चार हफ्ते. चूंकि एक हफ्ते में सात दिन होते हैं, इसलिए 28 दिन के महीने में हर दिन रविवार से शनिवार तक ठीक चार-चार बार आता है. यही नियम हर नॉन-लीप ईयर की फरवरी पर लागू होता है. इसमें न तो कोई दुर्लभ गणितीय संयोग है और न ही कोई खास कैलेंडर अलाइनमेंट. यही वजह है कि वैज्ञानिक और गणितज्ञ इसे पूरी तरह सामान्य मानते हैं. इस पैटर्न को “823 साल में एक बार” कहना पूरी तरह गलत है.

‘MiracleIn’ और 25 घंटे वाले दिन का सच

कैलेंडर और खगोल विज्ञान के जानकार साफ कहते हैं कि “MiracleIn” नाम का कोई शब्द या अवधारणा विज्ञान में मौजूद ही नहीं है. यह सिर्फ सोशल मीडिया पर गढ़ा गया एक आकर्षक शब्द है. वहीं 25 घंटे वाले दिन का दावा भी पूरी तरह झूठा है. पृथ्वी के घूर्णन में बहुत सूक्ष्म बदलाव जरूर होते हैं, लेकिन इससे किसी एक दिन में अचानक एक घंटा नहीं बढ़ जाता. फरवरी 2026 में न तो कोई अतिरिक्त घंटा जुड़ने वाला है और न ही कोई असाधारण खगोलीय घटना होने वाली है. फैक्ट चेक एजेंसियां पहले भी ऐसे दावों को खारिज कर चुकी हैं.