Advertisement
trendingNow13227574
Hindi Newsजरा हटकेFact Check: नौतपा में भूलकर भी न पहनें इन रंगों के कपड़े, बढ़ जाएगा Heat Stroke का खतरा; जानें वायरल दावे के पीछे का सच

Fact Check: नौतपा में भूलकर भी न पहनें इन रंगों के कपड़े, बढ़ जाएगा Heat Stroke का खतरा; जानें वायरल दावे के पीछे का सच

Nautapa Dangerous Colors: नौतपा की शुरुआत के साथ सोशल मीडिया पर एक नई वार्निंग वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि अगले 9 दिनों तक कुछ खास रंग के कपड़े पहनना खतरनाक हो सकता है. लेकिन क्या सच में कपड़ों का रंग जान का खतरा बन सकता है? आइए समझते हैं पूरा मामला.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fact Check: नौतपा में भूलकर भी न पहनें इन रंगों के कपड़े, बढ़ जाएगा Heat Stroke का खतरा; जानें वायरल दावे के पीछे का सच

Nautapa Dangerous Colors: देश के कई हिस्सों में गर्मी अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच रही है. उत्तर और मध्य भारत में नौतपा की शुरुआत के साथ तापमान लगातार ऊपर जा रहा है. मौसम विभाग पहले ही कई इलाकों में लू और तेज गर्मी की चेतावनी दे चुका है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नौतपा के नौ दिनों के दौरान कुछ खास रंग के कपड़े पहनना खतरनाक हो सकता है. यहां तक कहा जा रहा है कि अगर लोग काले या कुछ दूसरे गहरे रंग पहनकर तेज धूप में निकलते हैं, तो इससे उनकी जान तक को खतरा हो सकता है. यह दावा सामने आते ही लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई.

आखिर वायरल पोस्ट में क्या कहा जा रहा है?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि नौतपा के दौरान काला, गहरा नीला और कुछ दूसरे डार्क रंग के कपड़े शरीर की गर्मी तेजी से बढ़ा देते हैं. दावा है कि ये रंग सूर्य की गर्मी ज्यादा सोखते हैं, जिससे शरीर जल्दी गर्म होने लगता है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. कई लोग इस पोस्ट को बिना जांचे तेजी से शेयर भी कर रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे गंभीर चेतावनी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- डियोड्रेंट को चाट-चाटकर खाती है ये लड़की! महीने में साफ कर देती है डिब्बे के डिब्बे

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कपड़ों का रंग सच में फर्क डालता है?

वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो इसमें थोड़ा सच जरूर छिपा है, लेकिन वायरल पोस्ट जितना डरावना दावा करती है, मामला उतना सीधा नहीं है. विज्ञान के अनुसार गहरे रंग, खासकर काला रंग, सूर्य की किरणों को ज्यादा सोखते हैं. इसकी वजह से कपड़े जल्दी गर्म महसूस हो सकते हैं. वहीं सफेद और हल्के रंग सूरज की रोशनी को ज्यादा परावर्तित करते हैं, जिससे वे अन्य कपड़ों की तुलना में ठंडे महसूस होते हैं. यही वजह है कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. लेकिन सिर्फ काला या हरा कपड़ा पहन लेने से जान को सीधा खतरा हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं माना जा सकता. असली खतरा लंबे समय तक धूप में रहने, शरीर में पानी की कमी और लू लगने से होता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vedant Singh (@vedantsir_)

नौतपा में क्या रखें खास ध्यान?

नौतपा हर साल गर्मी के सबसे कठिन दौर में आता है. इस दौरान दोपहर की धूप बेहद तेज होती है और शरीर जल्दी पानी खोने लगता है. ऐसे समय कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हो जाती हैं. इसमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है. ढीले कपड़े पहनने से हवा का प्रवाह बना रहता है और शरीर को आराम मिलता है. बाहर निकलते समय सिर ढकना भी जरूरी होता है. इसके लिए आप गमछा, टोपी या छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा पानी, नींबू पानी, छाछ और ORS जैसी चीजें शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती हैं.

नौतपा में दोपहर की धूप से बचें

डॉक्टरों का मानना है कि नौतपा के समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए. अगर किसी को चक्कर आए, तेज सिरदर्द हो, ज्यादा कमजोरी महसूस हो या बेहोशी जैसी स्थिति बने, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

डर नहीं, सही जानकारी जरूरी

सोशल मीडिया पर वायरल हर बात पूरी तरह सच हो, यह जरूरी नहीं है. नौतपा के दौरान सावधानी जरूर रखें, लेकिन अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है. हल्के कपड़े पहनना, पर्याप्त पानी पीना और धूप से बचना ज्यादा जरूरी है. गर्मी का मौसम चुनौती जरूर बन सकता है, लेकिन थोड़ी सावधानी और सही जानकारी आपको सुरक्षित रख सकती है.

यह भी पढ़ें:- परचम की शान के लिए तूफान से भिड़ गया शख्स, 108 की रफ्तार में भी गिरने नहीं दिया झंडा

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Nautapa Danger ColorsGreen Color Risk NautapaNine Hottest Days Warning

Trending news

भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
S Jaishankar
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
Russsian Army
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
TVK
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
Miyazaki Mango
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
nasa
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
उर्दू-फारसी या अंग्रेजों की देन? आखिर क्यों अमीरों के क्लबों को कहा जाता है जिमखाना
Delhi Gymkhana
उर्दू-फारसी या अंग्रेजों की देन? आखिर क्यों अमीरों के क्लबों को कहा जाता है जिमखाना
प्रचंड जीत की ओर बढ़े भाजपा के दिग्बांशु पांडा, बनाई 36000 वोटों की बढ़त
Falta election result 2026
प्रचंड जीत की ओर बढ़े भाजपा के दिग्बांशु पांडा, बनाई 36000 वोटों की बढ़त
गुजरात में खत्म कांग्रेस का अस्तित्व? शून्य पर पहुंचे राज्यसभा सांसद
Politics
गुजरात में खत्म कांग्रेस का अस्तित्व? शून्य पर पहुंचे राज्यसभा सांसद
US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
India US News in Hindi
US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
weather update
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल