Fact Check: नौतपा में भूलकर भी न पहनें इन रंगों के कपड़े, बढ़ जाएगा Heat Stroke का खतरा; जानें वायरल दावे के पीछे का सच

Nautapa Dangerous Colors: देश के कई हिस्सों में गर्मी अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच रही है. उत्तर और मध्य भारत में नौतपा की शुरुआत के साथ तापमान लगातार ऊपर जा रहा है. मौसम विभाग पहले ही कई इलाकों में लू और तेज गर्मी की चेतावनी दे चुका है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नौतपा के नौ दिनों के दौरान कुछ खास रंग के कपड़े पहनना खतरनाक हो सकता है. यहां तक कहा जा रहा है कि अगर लोग काले या कुछ दूसरे गहरे रंग पहनकर तेज धूप में निकलते हैं, तो इससे उनकी जान तक को खतरा हो सकता है. यह दावा सामने आते ही लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई.

आखिर वायरल पोस्ट में क्या कहा जा रहा है?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि नौतपा के दौरान काला, गहरा नीला और कुछ दूसरे डार्क रंग के कपड़े शरीर की गर्मी तेजी से बढ़ा देते हैं. दावा है कि ये रंग सूर्य की गर्मी ज्यादा सोखते हैं, जिससे शरीर जल्दी गर्म होने लगता है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. कई लोग इस पोस्ट को बिना जांचे तेजी से शेयर भी कर रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे गंभीर चेतावनी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं.

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क्या कपड़ों का रंग सच में फर्क डालता है?

वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो इसमें थोड़ा सच जरूर छिपा है, लेकिन वायरल पोस्ट जितना डरावना दावा करती है, मामला उतना सीधा नहीं है. विज्ञान के अनुसार गहरे रंग, खासकर काला रंग, सूर्य की किरणों को ज्यादा सोखते हैं. इसकी वजह से कपड़े जल्दी गर्म महसूस हो सकते हैं. वहीं सफेद और हल्के रंग सूरज की रोशनी को ज्यादा परावर्तित करते हैं, जिससे वे अन्य कपड़ों की तुलना में ठंडे महसूस होते हैं. यही वजह है कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. लेकिन सिर्फ काला या हरा कपड़ा पहन लेने से जान को सीधा खतरा हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं माना जा सकता. असली खतरा लंबे समय तक धूप में रहने, शरीर में पानी की कमी और लू लगने से होता है.

नौतपा में क्या रखें खास ध्यान?

नौतपा हर साल गर्मी के सबसे कठिन दौर में आता है. इस दौरान दोपहर की धूप बेहद तेज होती है और शरीर जल्दी पानी खोने लगता है. ऐसे समय कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हो जाती हैं. इसमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है. ढीले कपड़े पहनने से हवा का प्रवाह बना रहता है और शरीर को आराम मिलता है. बाहर निकलते समय सिर ढकना भी जरूरी होता है. इसके लिए आप गमछा, टोपी या छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा पानी, नींबू पानी, छाछ और ORS जैसी चीजें शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती हैं.

नौतपा में दोपहर की धूप से बचें

डॉक्टरों का मानना है कि नौतपा के समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए. अगर किसी को चक्कर आए, तेज सिरदर्द हो, ज्यादा कमजोरी महसूस हो या बेहोशी जैसी स्थिति बने, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

डर नहीं, सही जानकारी जरूरी

सोशल मीडिया पर वायरल हर बात पूरी तरह सच हो, यह जरूरी नहीं है. नौतपा के दौरान सावधानी जरूर रखें, लेकिन अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है. हल्के कपड़े पहनना, पर्याप्त पानी पीना और धूप से बचना ज्यादा जरूरी है. गर्मी का मौसम चुनौती जरूर बन सकता है, लेकिन थोड़ी सावधानी और सही जानकारी आपको सुरक्षित रख सकती है.

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