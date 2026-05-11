दो दोस्त नदी में नहा रहे थे, पीछे से आया मगरमच्छ! फिर जो हुआ उसे देखकर रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Fake Crocodile Prank Video: सोशल मीडिया पर ऐसा मजेदार प्रैंक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. आप भी इस मजेदार वीडियो को देख लोटपोट हो जाएंगे. चलिए देखते हैं जब दो शख्स तालाब में नहा रहे थे और वहां मगरमच्छ आ गया तो क्या हुआ.
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Prank Video: जरा सोचिए, आप नदी या तालाब में आराम से मस्ती कर रहे हों और वहां एक मगरमच्छ दिखाई दे जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सामान्य सी बात है, ऐसे समय में कोई भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने तालाब में नहा रहे लोगों के साथ ऐसा ही प्रैंक कर दिया. अब ये रिएक्शन लोगों को खूब हंसा रहा है.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तालाब में हरी काई जमी है. इसी बीच दो शख्स पानी के बीच खड़े नहा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं. तभी तालाब किनारे एक शख्स आता है जिसके हाथ में रबर, प्लास्टिक, फोम या गत्ते का बना नकली मगरमच्छ होता है. ये शख्स तालाब में नहा रहे लोगों के साथ मस्ती करता है और उस नकली मगरमच्छ को पानी में फेंक देता है.
This is hilarious wait for the end pic.twitter.com/sb3EOXx9k2
— HASHi KiONGOZi (@HASHi_KIONGOZi) May 10, 2026
वीडियो में दिखता है कि मगरमच्छ पानी की लहर के साथ नहा रहे लोगों के पास आ गया. तालाब के पानी में मस्ती कर रहे ये इन दोनों को भनक भी नहीं कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है. जैसे ही इन्होंने मगरमच्छ जैसी दिखने वाली चीज को देखा तो दोनों पानी में उछल पड़े और हाथ पैर मारने लगे. जोर जोर से चिल्ला कर वहां से भागने की कोशिश करने लगे. ये मोमेंट इतना फनी था कि देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए. चलिए पहले ये मजेदार वीडियो देखते हैं.
वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @HASHi_KIONGOZi नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर डेढ़ लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.