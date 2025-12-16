Advertisement
सिर पर था लोन का कर्जा, चुकाने के लिए शख्स ने रची ऐसी साजिश! कांप गई हर किसी की रूह

सिर पर था लोन का कर्जा, चुकाने के लिए शख्स ने रची ऐसी साजिश! कांप गई हर किसी की रूह

Fake Death Case: महाराष्ट्र के लातूर में एक शख्स ने बीमा का पैसा पाने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा, एक मासूम यात्री की हत्या कर कार जला दी, लेकिन गर्लफ्रेंड को भेजे गए मैसेज ने पूरा खेल बिगाड़ दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:13 AM IST
सिर पर था लोन का कर्जा, चुकाने के लिए शख्स ने रची ऐसी साजिश! कांप गई हर किसी की रूह

Insurance Fraud Murder: महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका में रविवार तड़के पुलिस को पूरी तरह जली हुई कार में एक झुलसा हुआ शव मिलने की सूचना मिली. कार की पहचान होने पर पता चला कि वह एक रिश्तेदार को दी गई थी और उसका इस्तेमाल बैंक रिकवरी एजेंट गणेश चव्हाण कर रहा था. जब पुलिस ने गणेश से संपर्क करने की कोशिश की तो बताया गया कि वह घर नहीं लौटा और उसका फोन भी बंद है. इन हालात में पुलिस ने मान लिया कि कार में मिला शव गणेश चव्हाण का ही है.

जांच में कौन सी बातें शक पैदा करने लगीं?

सोमवार को जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की तो कई चीजें मेल नहीं खा रही थीं. शव की स्थिति, घटनास्थल और कुछ तकनीकी सबूत संदेह पैदा कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस को गणेश चव्हाण की निजी जिंदगी के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि वह एक महिला के साथ रिश्ते में था. यहीं से केस ने अचानक नया मोड़ ले लिया.

गर्लफ्रेंड के मैसेज से कैसे खुला राज?

जब पुलिस ने उस महिला से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. महिला ने बताया कि घटना के बाद भी गणेश चव्हाण उसे लगातार मैसेज कर रहा था और चैटिंग कर रहा था, वह भी एक दूसरे मोबाइल नंबर से. जिस शख्स को पुलिस मृत मान चुकी थी, वह जिंदा था. इसके बाद पुलिस ने उस दूसरे नंबर को ट्रैक किया. मोबाइल लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस पहले कोल्हापुर पहुंची और फिर सिंधुदुर्ग जिले के विजयदुर्ग तक जा पहुंची. वहीं से गणेश चव्हाण को हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो पूरी साजिश परत दर परत सामने आने लगी.

बीमा के पैसे के लिए हत्या की साजिश कैसे रची गई?

पूछताछ में पता चला कि गणेश चव्हाण ने एक करोड़ रुपये का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और वह उस रकम से अपना होम लोन चुकाना चाहता था. इसी लालच में उसने अपनी मौत का नाटक रचने का प्लान बनाया. इसके लिए उसने एक बेगुनाह इंसान की जान लेने का फैसला कर लिया.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को गणेश ने औसा के तुलजापुर टी-जंक्शन से गोविंद यादव नाम के एक लिफ्ट मांगने वाले यात्री को कार में बैठाया. पुलिस के मुताबिक, गोविंद यादव नशे में था. रास्ते में खाने की जगह पर रुकने के बाद गणेश उसे वानवाड़ा रोड की ओर ले गया. खाना खाने के बाद यादव कार में ही सो गया. इसी दौरान गणेश ने उसे ड्राइवर सीट पर लिटाया, सीट बेल्ट बांधी, माचिस और प्लास्टिक रखकर कार में आग लगा दी.

परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या किया?

अपनी मौत का भ्रम पैदा करने के लिए गणेश ने अपनी कलाई का ब्रेसलेट शव के पास छोड़ दिया, ताकि परिवार और पुलिस को यकीन हो जाए कि वही मरा है. फिलहाल हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस साजिश में कोई और शामिल था या नहीं.

