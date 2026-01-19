Advertisement
Fake E-Challan Alert! अगर आपके पास भी आया है ऐसा मैसेज, तो भूलकर भी न करें क्लिक; वायरल पोस्ट देखें

मुंबई के एक कॉमेडियन ने नकली ई-चालान वेबसाइट का खुलासा किया, जो हूबहू सरकारी पोर्टल जैसी दिखती है. पोस्ट सामने आने के बाद लोगों ने अपने साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड के डरावने अनुभव शेयर किए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:33 AM IST
Fake E-Challan Website: मुंबई के रहने वाले कॉमेडियन श्रीधर वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसने ऑनलाइन फ्रॉड के नए और खतरनाक तरीके को उजागर कर दिया. उन्हें एक मैसेज मिला, जिसमें स्पीडिंग के नाम पर ई-चालान लंबित होने की बात कही गई थी. मैसेज बिल्कुल असली सरकारी नोटिस जैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया.

नकली वेबसाइट असली जैसी कैसे दिख रही थी?

जिस पोर्टल पर श्रीधर पहुंचे, वह देखने में बिल्कुल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट जैसा था. लेआउट, रंग और भाषा सब कुछ असली जैसा था. लेकिन असल खेल यूआरएल में छिपा था. असली वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in होती है, जबकि यह नकली साइट echallan.pasvahan.icu थी. parivahan की स्पेलिंग भी जानबूझकर गलत रखी गई थी, ताकि आम यूजर भ्रमित हो जाए.

कॉमेडियन कैसे बच गए बड़े फ्रॉड से?

श्रीधर ने बताया कि वे लगभग अपने कार्ड की जानकारी डालने ही वाले थे. आखिरी वक्त पर उन्होंने वेबसाइट के डोमेन को गूगल किया और तब उन्हें शक हुआ. तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बेहद शातिर स्कैम है, जिसका मकसद लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराना है. उन्होंने इसे भयानक बताते हुए कहा कि पुलिस के एक्शन से पहले ही स्कैमर्स लाखों कमा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

यह पोस्ट सामने आते ही कई यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए. कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें भी रोज ऐसे मैसेज आते हैं, जिन्हें वे नजरअंदाज कर देते हैं. कई यूजर्स ने यह भी बताया कि सरकारी एजेंसियां कभी सामान्य 10 अंकों वाले नंबर से ऐसे मैसेज नहीं भेजतीं. वहीं कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि असली चालान में वाहन की फोटो जरूर होती है, जो नकली वेबसाइट पर नहीं मिलती.

एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि बिना जांच के इसे भारतीय स्कैम कहना ठीक नहीं है. उन्होंने इशारा किया कि कई बार जिन नंबरों से मैसेज आते हैं, उनके मालिकों को खुद नहीं पता होता कि उनके नंबर से फ्रॉड किया जा रहा है. यह दर्शाता है कि साइबर अपराध कितने जटिल और अंतरराष्ट्रीय हो चुके हैं.

कैसे खुद को रखें अलर्ट?

इस पूरे मामले ने साफ कर दिया है कि ई-चालान या किसी भी सरकारी नोटिस से जुड़ा मैसेज मिलने पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए. लिंक क्लिक करने से पहले हमेशा यूआरएल जांचें, gov.in डोमेन की पुष्टि करें और अनजान लिंक पर अपनी जानकारी कभी न डालें. यह कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की चेतावनी है जो मोबाइल पर आए मैसेज पर आंख बंद कर भरोसा कर लेता है.

