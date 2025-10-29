Advertisement
trendingNow12979461
Hindi Newsजरा हटके

हो जाओ सावधान, अब तो मार्केट में नकली ENO भी! जानें कैसे करें असली और नकली की पहचान

Fake ENO Alert: नकली ENO इस फॉर्मूले के अनुसार नहीं होता. इसमें सस्ते और घटिया केमिकल मिलाए जाते हैं, जो न तो सही से घुलते हैं और न ही स्वाद में समान लगते हैं. ये नकली एंटासिड पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स या एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हो जाओ सावधान, अब तो मार्केट में नकली ENO भी! जानें कैसे करें असली और नकली की पहचान

Fake Vs Real: अगर आप ENO खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके पैकेजिंग, प्रिंट, कंपनी का लोगो, और MRP को ध्यान से देखें क्योंकि आज के समय में कुछ भी नकली चीजें मार्केट में बिक रही हैं. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ दिल्ली के इब्राहिमपुर इलाके में नकली ENO बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस रेड में पुलिस को भारी मात्रा में नकली एंटासिड पाउडर और रॉ मटेरियल मिला. बताया जा रहा है कि यहां पर बड़े स्तर पर नकली ENO के पैकेट बनाए जा रहे थे और उन्हें बाजार में असली समझकर बेचा जा रहा था.

कौन थे इस फेक ENO रैकेट के मास्टरमाइंड?

पुलिस ने मौके से दो लोगों संदीप जैन और जितेन्द्र उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी इब्राहिमपुर के ही रहने वाले हैं और इन्हीं पर इस पूरे अवैध कारोबार को चलाने का शक है. जब पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां से करीब 91,000 नकली ENO सैशे, 80 किलो कच्चा माल, 54,780 स्टिकर्स, 13 किलो कंपनी के लोगो वाले रोल्स, 2,100 खाली पैकेट और एक पैकिंग मशीन बरामद की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

कैसे चल रहा था यह नकली दवा का धंधा?

यह पूरा नेटवर्क बड़े ही सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था. नकली पैकेटों पर कंपनी का नाम, लोगो और प्रिंट असली जैसा रखा गया था ताकि कोई ग्राहक धोखा न पकड़ पाए. पुलिस ने बताया कि यह रैकेट देशभर में नकली दवाओं और हेल्थ प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहा था. अब सवाल यह है कि अगर मार्केट में इतने फेक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं तो कोई आम इंसान असली और नकली ENO में फर्क कैसे पहचाने?

कैसे पहचानें असली और नकली ENO में फर्क?

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार असली ENO में स्वर्जिकसार (शुद्ध) और निंबुकामलम (शुष्क) जैसे तत्व होते हैं जो पेट के एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज करते हैं और गैस या एसिडिटी से राहत देते हैं. असली ENO रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है.

वहीं, नकली ENO इस फॉर्मूले के अनुसार नहीं होता. इसमें सस्ते और घटिया केमिकल मिलाए जाते हैं, जो न तो सही से घुलते हैं और न ही स्वाद में समान लगते हैं. ये नकली एंटासिड पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स या एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

पैकेजिंग देखकर ऐसे करें पहचान

अगर आप ENO खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके पैकेजिंग, प्रिंट, कंपनी का लोगो, और MRP को ध्यान से देखें. असली ENO की पैकिंग चमकदार और क्लियर होती है जबकि नकली वाले का प्रिंट धुंधला या हल्का हो सकता है. कई बार नकली पैकेट का साइज भी असली से थोड़ा छोटा होता है. खरीदने से पहले मैन्युफैक्चरर का नाम, बैच नंबर, पता और कीमत ज़रूर चेक करें. अगर यह जानकारी अधूरी, धुंधली या गायब है तो समझ जाइए कि यह नकली है.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

क्या कीमत से भी पहचाना जा सकता है नकली ENO?

आमतौर पर ENO का 5 ग्राम वाला एक सैशे मेडिकल स्टोर पर ₹10 का मिलता है. अगर कोई दुकानदार इससे कम कीमत पर बेच रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह नकली हो सकता है. असली प्रोडक्ट्स में कंपनी तय MRP पर ही बेचती है. फिलहाल नकली ENO से किसी साइड इफेक्ट की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे उत्पाद पेट की जलन, ज्यादा एसिडिटी, उल्टी या फूड पॉइजनिंग तक का कारण बन सकते हैं. ये उत्पाद किसी तरह की क्वालिटी टेस्टिंग से नहीं गुजरते और न ही मेडिकल अथॉरिटी की मंजूरी पाते हैं. इसलिए, किसी भी दवा या स्वास्थ्य उत्पाद को खरीदते समय हमेशा कंपनी का असली नाम, पैकेजिंग की क्वालिटी और कीमत जांचें. एक छोटी-सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

ENOFake medicine

Trending news

'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा