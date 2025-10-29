हो जाओ सावधान, अब तो मार्केट में नकली ENO भी! जानें कैसे करें असली और नकली की पहचान

Fake Vs Real: अगर आप ENO खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके पैकेजिंग, प्रिंट, कंपनी का लोगो, और MRP को ध्यान से देखें क्योंकि आज के समय में कुछ भी नकली चीजें मार्केट में बिक रही हैं. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नॉर्थ दिल्ली के इब्राहिमपुर इलाके में नकली ENO बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस रेड में पुलिस को भारी मात्रा में नकली एंटासिड पाउडर और रॉ मटेरियल मिला. बताया जा रहा है कि यहां पर बड़े स्तर पर नकली ENO के पैकेट बनाए जा रहे थे और उन्हें बाजार में असली समझकर बेचा जा रहा था.

कौन थे इस फेक ENO रैकेट के मास्टरमाइंड?

पुलिस ने मौके से दो लोगों संदीप जैन और जितेन्द्र उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी इब्राहिमपुर के ही रहने वाले हैं और इन्हीं पर इस पूरे अवैध कारोबार को चलाने का शक है. जब पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां से करीब 91,000 नकली ENO सैशे, 80 किलो कच्चा माल, 54,780 स्टिकर्स, 13 किलो कंपनी के लोगो वाले रोल्स, 2,100 खाली पैकेट और एक पैकिंग मशीन बरामद की गई.

कैसे चल रहा था यह नकली दवा का धंधा?

यह पूरा नेटवर्क बड़े ही सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था. नकली पैकेटों पर कंपनी का नाम, लोगो और प्रिंट असली जैसा रखा गया था ताकि कोई ग्राहक धोखा न पकड़ पाए. पुलिस ने बताया कि यह रैकेट देशभर में नकली दवाओं और हेल्थ प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर रहा था. अब सवाल यह है कि अगर मार्केट में इतने फेक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं तो कोई आम इंसान असली और नकली ENO में फर्क कैसे पहचाने?

कैसे पहचानें असली और नकली ENO में फर्क?

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार असली ENO में स्वर्जिकसार (शुद्ध) और निंबुकामलम (शुष्क) जैसे तत्व होते हैं जो पेट के एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज करते हैं और गैस या एसिडिटी से राहत देते हैं. असली ENO रासायनिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है.

वहीं, नकली ENO इस फॉर्मूले के अनुसार नहीं होता. इसमें सस्ते और घटिया केमिकल मिलाए जाते हैं, जो न तो सही से घुलते हैं और न ही स्वाद में समान लगते हैं. ये नकली एंटासिड पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स या एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

पैकेजिंग देखकर ऐसे करें पहचान

अगर आप ENO खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके पैकेजिंग, प्रिंट, कंपनी का लोगो, और MRP को ध्यान से देखें. असली ENO की पैकिंग चमकदार और क्लियर होती है जबकि नकली वाले का प्रिंट धुंधला या हल्का हो सकता है. कई बार नकली पैकेट का साइज भी असली से थोड़ा छोटा होता है. खरीदने से पहले मैन्युफैक्चरर का नाम, बैच नंबर, पता और कीमत ज़रूर चेक करें. अगर यह जानकारी अधूरी, धुंधली या गायब है तो समझ जाइए कि यह नकली है.

क्या कीमत से भी पहचाना जा सकता है नकली ENO?

आमतौर पर ENO का 5 ग्राम वाला एक सैशे मेडिकल स्टोर पर ₹10 का मिलता है. अगर कोई दुकानदार इससे कम कीमत पर बेच रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह नकली हो सकता है. असली प्रोडक्ट्स में कंपनी तय MRP पर ही बेचती है. फिलहाल नकली ENO से किसी साइड इफेक्ट की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे उत्पाद पेट की जलन, ज्यादा एसिडिटी, उल्टी या फूड पॉइजनिंग तक का कारण बन सकते हैं. ये उत्पाद किसी तरह की क्वालिटी टेस्टिंग से नहीं गुजरते और न ही मेडिकल अथॉरिटी की मंजूरी पाते हैं. इसलिए, किसी भी दवा या स्वास्थ्य उत्पाद को खरीदते समय हमेशा कंपनी का असली नाम, पैकेजिंग की क्वालिटी और कीमत जांचें. एक छोटी-सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है.