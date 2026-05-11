आम पर नींबू रगड़ते ही हो गया बैंगनी? सावधान! कहीं आप भी 'जहरीला' आम तो नहीं खा रहे

गर्मियों के मौसम में फलों का राजा 'आम' हर किसी की पहली पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली तक पहुंचने वाला यह मीठा फल सेहत के लिए कड़वा भी साबित हो सकता है? इंस्टाग्राम के jyotiscookingchannel नाम के अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. वीडियो में दावा किया गया है कि आम पर नींबू रगड़कर आप यह पता लगा सकते हैं कि उसे केमिकल से पकाया गया है या नहीं. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों ने लाइक किया है. आइए जानते हैं कि इस 'नींबू टेस्ट' के पीछे की असलियत क्या है.

क्या है वायरल वीडियो का दावा?

वायरल वीडियो में एक शख्स दो अलग-अलग आम दिखाता है. जब वह पहले आम पर नींबू का टुकड़ा रगड़ता है, तो आम की ऊपरी सतह का रंग बदलकर बैंगनी या हल्का काला होने लगता है. वीडियो में दावा किया गया है कि ऐसा उन आमों के साथ होता है जिन्हें कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक केमिकल से पकाया गया है. वहीं, दूसरे आम पर नींबू रगड़ने पर कोई रंग नहीं बदलता, जिसे 'नैचुरल' बताया गया है.

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हालांकि यह वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हर बार रंग बदलने का मतलब कार्बाइड नहीं होता. कई बार आम की खाल पर मौजूद प्राकृतिक तत्व या उस पर छिड़का गया पेस्टीसाइड भी नींबू के एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है. यह टेस्ट 100% सही नहीं माना जा सकता. फिर भी, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद हानिकारक है और इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

कैल्शियम कार्बाइड क्यों है खतरनाक?

कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल आम को समय से पहले पकाने के लिए किया जाता है. जब यह नमी के संपर्क में आता है, तो एसिटिलीन गैस पैदा करता है, जो फल को पका देती है. इससे आम ऊपर से पीला तो हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा या बेस्वाद रहता है. इसे खाने से पेट में जलन, उल्टी, डायरिया और लंबे समय में नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है.

देखें वीडियो-

प्राकृतिक रूप से पके आम कैसे पहचानें?

असली और सुरक्षित आम पहचानने के लिए आपको अपने सेंसज का इस्तेमाल करना चाहिए.

रंग: प्राकृतिक रूप से पका आम कहीं से पीला और कहीं से हल्का हरा हो सकता है, यानी उसका रंग एक जैसा (इवन) नहीं होता.

खुशबू: आम की डंठल (Stem) के पास से अगर तेज और मीठी खुशबू आ रही है, तो वह प्राकृतिक है. केमिकल वाले आम में गंध नहीं होती या फिर मिट्टी के तेल जैसी महक आती है.

नरम होना: असली आम छूने पर हर जगह से बराबर सॉफ्ट महसूस होता है.

सुरक्षा के लिए क्या करें?

आम खरीदने के बाद उसे तुरंत खाने की गलती न करें. सबसे पहले आम को कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए पानी से भरी बाल्टी में डाल दें. अगर आम पानी में डूब जाता है, तो वह प्राकृतिक है. अगर वह ऊपर तैरता रहता है, तो उसे केमिकल से पकाए जाने की संभावना अधिक होती है. पानी में भिगोने से फलों की गर्मी (तसीर) भी निकल जाती है और ऊपरी सतह पर लगे केमिकल भी साफ हो जाते हैं.

अफवाहों से बचें, सावधानी बरतें

सोशल मीडिया पर वायरल हर जानकारी पूरी तरह सही नहीं होती, लेकिन जागरूकता जरूरी है. 'नींबू टेस्ट' एक संकेत हो सकता है, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है. बेहतर होगा कि आप भरोसेमंद फल विक्रेताओं से ही आम खरीदें और ऊपर बताए गए प्राकृतिक तरीकों से उनकी जांच करें. स्वस्थ रहें और आम के सीजन का मजा सावधानी के साथ लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.