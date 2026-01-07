Advertisement
नकली ऐप, झूठा पेमेंट, फर्जी पिन... एक छोटी सी लापरवाही और मिनटों में उड़ सकता है आपका पूरा अकाउंट! कैसे बचे?

Fake PhonePe UPI Payment Scam: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने दुकानदारों की नींद उड़ा दी है, जिसमें नकली PhonePe और फेक UPI ऐप से पेमेंट कर अकाउंट खाली करने का तरीका दिखाया गया है, जानिए पूरा मामला और बचाव के उपाय.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 07:21 AM IST
UPI Fraud Fake PhonePe App: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद दुकानदारों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है. इस वीडियो में साफ दिखाया गया है कि कैसे नकली PhonePe जैसे दिखने वाले ऐप के जरिए दुकानों पर फर्जी पेमेंट किया जा रहा है. वीडियो में दिखाए गए तरीके ने डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नकली PhonePe ऐप आखिर काम कैसे करता है?

वायरल वीडियो के मुताबिक, इस फेक ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान का क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है. स्कैन करने के बाद ऐप में दिखने वाले नाम को एडिट कर बदला जा सकता है, जिससे दुकानदार को लगे कि सही अकाउंट से पेमेंट हो रहा है. यह पूरी प्रक्रिया इतनी असली लगती है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है. वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि ठग किसी भी छोटे या बड़े अमाउंट को खुद से टाइप कर लेते हैं. इसके बाद असली पिन की जगह कोई भी नंबर डालकर पेमेंट प्रोसेस तक पहुंच जाते हैं. 

क्या यह खतरा सिर्फ PhonePe तक?

हैरानी की बात यह है कि पेमेंट के बाद दुकानदार के फोन पर पैसे कटने जैसा फर्जी मैसेज भी आ जाता है, जिससे शक की गुंजाइश और कम हो जाती है. सोशल मीडिया यूज़र्स का दावा है कि यह फ्रॉड सिर्फ PhonePe तक सीमित नहीं है. कई लोगों ने कमेंट में बताया कि Paytm, Google Pay और अन्य UPI प्लेटफॉर्म जैसे दिखने वाले फेक ऐप भी बाजार में आ चुके हैं. यही वजह है कि यह खतरा और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

फ्रॉड से सेफ रहने के लिए क्या करें?

इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि दुकानदार पेमेंट के बाद सीधे अपने बैंक या UPI अकाउंट में जाकर बैलेंस जरूर चेक करें. सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे ‘Payment Successful’ पर भरोसा न करें. अगर कोई ग्राहक ज्यादा पेमेंट करके तुरंत पैसे वापस मांगता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कम से कम 24 घंटे के लिए होल्ड पर रखना समझदारी होगी.

वायरल वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने आम लोगों और दुकानदारों को सतर्क रहने की सलाह दी है. लोगों का कहना है कि हर डिजिटल पेमेंट को गंभीरता से जांचना बेहद जरूरी है और किसी भी ट्रांजैक्शन को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. यही सावधानी इस नए तरह के UPI फ्रॉड से बचने का सबसे मजबूत तरीका मानी जा रही है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

