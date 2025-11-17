Advertisement
परिंदों का VIP ट्रीटमेंट! इस देश में बाज पक्षी क्यों लेते हैं पासपोर्ट और एयरलाइन टिकट? सीट बेल्ट लगाने का अजीब नियम!

Birds Passports: यूएई में बाज पक्षी (Falcons) भी पासपोर्ट लेकर हवाई यात्रा करते हैं. अरब देशों में इन्हें राजसी शान का प्रतीक माना जाता है. अंतरराष्ट्रीय सफर के लिए फॉल्कन पासपोर्ट अनिवार्य है, जो तीन साल के लिए वैध होता है. एयरलाइन इन पक्षियों के लिए अलग सीट बुक करती है और सुरक्षा के लिए इन्हें सीट बेल्ट भी लगाई जाती है. यह नियम अरब की सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा को दर्शाता है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:07 PM IST
Falcon passport in UAE: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक अनोखा नियम है जिसके तहत बाज पक्षियों (Falcons) को भी इंसानों की तरह पासपोर्ट जारी किए जाते हैं और वे फ्लाइट में टिकट लेकर यात्रा करते हैं. अरब देशों में, खासकर अमीरों के बीच, बाज पालना केवल एक शौक नहीं, बल्कि राजसी शान और सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है. ये बाज बहुत कीमती होते हैं और इन्हें सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए 'फॉल्कन पासपोर्ट' अनिवार्य होता है. ये पासपोर्ट 3 साल के लिए वैध होते हैं और कई एयरलाइंस इन परिंदों के लिए विमान में अलग सीट आरक्षित करती हैं, जहां उन्हें सीट बेल्ट भी लगाई जाती है.

बाज पक्षियों के लिए पासपोर्ट (Birds Passports)
दुनिया में यूएई (UAE) एक ऐसी जगह है जहां इंसान नहीं, बल्कि पक्षी भी पासपोर्ट लेकर यात्रा करते हैं. ये पक्षी मुख्य रूप से बाज (Falcons) होते हैं, जिन्हें अमीर लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं.

राजसी शान और परंपरा का प्रतीक
अरब देशों में, बाज पालना सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि यह राजसी शान और सदियों पुरानी अरब दुनिया की परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है. शेख अक्सर इन बाजों को अपने कंधों पर बैठाए हुए तस्वीरों में दिखते हैं. इनकी ट्रेनिंग महंगी होती है और इनकी कीमत लाखों में हो सकती है.

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य
इतने कीमती होने के कारण इन पक्षियों की यात्रा भी ख़ास होती है. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करने के लिए इनके लिए 'फॉल्कन पासपोर्ट' जारी किया जाता है, जिसके बिना वे सफ़र नहीं कर सकते.

पासपोर्ट की जानकारी और वैधता
यह पासपोर्ट सामान्य पासपोर्ट जैसा ही दिखता है. इसमें बाज का नाम, उम्र, प्रजाति, मालिक का विवरण और एक पहचान संख्या (Identification Number) दर्ज होता है. यह पासपोर्ट तीन साल के लिए वैध होता है, और ख़ास बात यह है कि हर बाज का अलग पासपोर्ट बनता है.

फ्लाइट में अलग सीट और सीट बेल्ट
यह पासपोर्ट बनवाने में लगभग 4.5 हजार रुपये का खर्च आता है, जो अमीरों के लिए मामूली रकम है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि एयरलाइन इनमें से कई बाजों के लिए फ्लाइट में अलग सीटें आरक्षित करती हैं. नियमानुसार, इन परिंदों को सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट भी लगाई जाती है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

