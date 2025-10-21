Advertisement
बीच हवा में अटकी यात्रियों की सांसें! पायलट को लगा कोई कॉकपिट तोड़ने आ रहा है, लेकिन सच जानकर सबकी बत्ती हुई गुल

Omaha Airport: अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में पायलटों ने सोचा कि कोई कॉकपिट तोड़ने की कोशिश कर रहा है. लेकिन जो बात सामने आई, उसने सबको चौंका दिया. असल में यह पूरी घटना एक ‘तकनीकी गलती’ का नतीजा थी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:44 AM IST
American Airlines Flight: अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 6469 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पायलटों को लगा कि कोई शख्स कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा है. ये विमान ओमाहा से लॉस एंजिलिस जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के महज 40 मिनट के भीतर ही इसे वापस ओमाहा एयरपोर्ट लौटना पड़ा. यात्रियों में भी हलचल मच गई कि आखिर विमान में ऐसा क्या हुआ?

आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी गलतफहमी?

एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पायलटों ने जो आवाजें सुनीं, वह किसी घुसपैठिए की नहीं थीं, बल्कि एक तकनीकी गलती की वजह से पैदा हुईं. असल में इंटरकॉम सिस्टम, जिससे पायलट और केबिन क्रू आपस में बात करते हैं, गलती से ऑन रह गया था. उसी में कुछ स्टैटिक साउंड (शोर जैसी आवाजें) आने लगीं, जिन्हें पायलटों ने गलत समझ लिया.

फ्लाइट ने तुरंत क्यों लिया ‘U-टर्न’?

जैसे ही पायलटों को शक हुआ कि कॉकपिट के बाहर कोई हलचल है, उन्होंने तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट को वापस मोड़ दिया. उड़ान को ओमाहा एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बाद में साफ किया कि कोई भी सुरक्षा संबंधी घटना नहीं हुई थी और सब कुछ नियंत्रण में था. यह फ्लाइट वास्तव में स्काईवेस्ट एयरलाइंस द्वारा चलाई जा रही थी, जो अमेरिकन एयरलाइंस समेत कई बड़ी कंपनियों के लिए रीजनल रूट्स पर उड़ानें संचालित करती है. यह विमान Embraer ERJ 175 मॉडल था, जिसकी क्षमता करीब 76 यात्रियों की होती है.

क्या यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर पड़ा?

एयरलाइन ने बयान में कहा कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित थे. फ्लाइट को ओमाहा एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराने के बाद तकनीकी जांच की गई, जिसमें पुष्टि हुई कि यह पूरी तरह से फॉल्स अलार्म था. किसी तरह का खतरा या बाहरी हस्तक्षेप नहीं हुआ था. मामूली तकनीकी गलती भी तुरंत अलर्ट को ट्रिगर कर देती है, जिससे किसी संभावित खतरे को टालना आसान हो जाता है. ओमाहा एयरपोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था हर समय पूरी तरह सक्रिय रहती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

American Airlinesflight

