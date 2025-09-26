शादी के 4 महीने बाद बेटी को जबरदस्ती ससुराल से घसीटकर ले गए रिश्तेदार, रोका तो पति-सास को डंडे से पीटा

Telangana Shocking Incident: तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले के केसर इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. यहां एक लड़की की शादी को महज चार महीने हुए थे, लेकिन उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने मिलकर उसे पति के घर से जबरन उठा लिया. मामला सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस के मुताबिक, प्रवीण और श्वेता ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी. श्वेता के परिवार वालों को इस रिश्ते से ऐतराज था. उनका मानना था कि दूल्हे प्रवीण के पास सही करियर नहीं है और वह उनकी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है. हालांकि, दोनों परिवार एक ही जाति से हैं और रिश्तेदारी में भी आते हैं.

यह भी पढ़ें: ​Apple की परमानेंट नौकरी क्यों छोड़ दी? इंडियन टेक इंजीनियर के इस फैसले से सोच में पड़ा हर भारतीय

परिवार ने अपहरण कैसे किया?

Add Zee News as a Preferred Source

मंगलवार को श्वेता के रिश्तेदार अचानक प्रवीण के घर पहुंचे. उन्होंने घरवालों का विरोध देख मिर्च पाउडर फेंक दिया और श्वेता को जबरन घसीटकर बाहर ले गए. इस दौरान प्रवीण का परिवार उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा लेकिन रिश्तेदारों ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा. इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें साफ दिख रहा है कि श्वेता के परिवारजन उसे घर से खींचकर बाहर ले जा रहे हैं. वहीं, प्रवीण के माता-पिता उसे बचाने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन उन पर हमला किया जाता है.

यह भी पढ़ें: डेंटिस्ट बेरोजगार है, लेकिन दुल्हन चाहिए सुपरवुमन जैसी! शादी के लिए लगाई इतनी शर्तें कि लोग भी हुए परेशान

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

प्रवीण के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला परिवार और समाज की सोच के बीच टकराव की तस्वीर पेश करता है.