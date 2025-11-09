लड़की के पहले पीरियड्स का परिवार ने मनाया जश्न, माता-पिता ने काटा केक, भाई का प्यार देखकर लोगों की आंखों में आए आंसू!

Girl's first menstruation ceremony: केरल में एक परिवार ने लड़की के पहले पीरियड्स पर शानदार जश्न मनाया. दूध स्नान, आरती, हल्दी रस्म और केक कटिंग के साथ हुआ समारोह. भाई का प्यार और सम्मान देखकर लोग भावुक हो गए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
Girl's first menstruation ceremony: केरल की एक महिला रेश्मा सुरेश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक लड़की के पहले पीरियड्स (Menstruation Ceremony) का खूबसूरत जश्न मनाया जा रहा है. इस भावनात्मक वीडियो ने लोगों के दिलों को छू लिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि परिवार ने इस मौके को खुशी और गर्व के साथ मनाया. पारंपरिक रस्मों और आधुनिक सोच का यह संगम लोगों के लिए प्रेरणा बन गया. अब तक इस वीडियो को 69 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और कमेंट सेक्शन में लोग परिवार की खुलेपन भरी सोच की तारीफ कर रहे हैं.
दूध स्नान और आरती से हुई रस्म की शुरुआत
वीडियो में दिखाया गया है कि समारोह की शुरुआत पारंपरिक दूध स्नान से होती है. इसके बाद परिवार की महिलाएं और पुरुष सदस्य लड़की को फूलों की माला पहनाते हैं और आरती उतारते हैं. सभी के चेहरों पर गर्व और स्नेह झलकता है. यह रस्म आशीर्वाद और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है. इस पूरे पल को देखकर साफ झलकता है कि परिवार इस परिवर्तन को किसी शर्म की बात नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह मना रहा है. ऐसा जश्न समाज में लड़कियों के लिए सकारात्मक संदेश देता है कि पीरियड्स सामान्य हैं, छिपाने की नहीं, सम्मान करने की बात है.
हल्दी रस्म और मिठाई से हुई रस्म पूरी
इसके बाद परिवार के सदस्य लड़की के शरीर पर हल्दी का लेप लगाते हैं, जो पवित्रता और नए जीवन चरण के स्वागत का प्रतीक है. लड़की को फिर नए कपड़ों में तैयार किया जाता है, और माता-पिता उसे मिठाई खिलाकर इस पल को यादगार बनाते हैं. पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी झलकती है. रस्मों के दौरान माहौल में भावनाओं की मिठास घुल जाती है. घर में सजे फूल, लाइट्स और हंसी के बीच हर कोई इस बात का गवाह बनता है कि एक लड़की के जीवन का यह पल अब शर्म का नहीं, बल्कि गर्व का विषय है.
भाई के प्यार और सम्मान ने जीता दिल
वीडियो में लड़की के भाई का प्यार और सम्मान सबसे ज़्यादा चर्चा में है. वह अपनी बहन का माथा चूमता है और उसका हाथ थामकर मुस्कुराता है. यह दृश्य देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं. एक यूज़र ने लिखा, “ऐसे बेटे हर घर में हों, जो नारीत्व का सम्मान करना सीखें.” एक अन्य ने कहा, “कितना सुंदर संदेश – न कोई शर्म, न कोई छुपाना, बस गर्व.” इससे पहले भी सितंबर में ऐसी ही एक लड़की आयूषा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें परिवार ने उसकी पहली पीरियड सेरेमनी को गर्व से मनाया था. सोशल मीडिया पर लोग इसे ‘नारीत्व का असली उत्सव’ बता रहे हैं.