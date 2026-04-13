मरे हुए बेटे ने मां को किया वीडियो कॉल! इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार ने किया 'चमत्कार', आंखों में आ जाएंगे आंसू

AI Clone of Dead Son: चीन से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने लोगों को भावुक भी किया और सोचने पर मजबूर भी. एक परिवार ने अपने बेटे की मौत के बाद उसकी एक AI कॉपी तैयार करवाई, ताकि उसकी बुजुर्ग मां इस सदमे को झेल न सके. यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, पिछले साल एक सड़क हादसे में महिला के इकलौते बेटे की मौत हो गई थी. उसकी मां 80 साल से ज्यादा उम्र की है और दिल की बीमारी से जूझ रही है. परिवार को डर था कि अगर उसे यह सच बताया गया, तो वह यह सदमा सह नहीं पाएगी. इसलिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी टीम की मदद ली.

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कैसे बनाया गया ‘डिजिटल बेटा’?

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AI एक्सपर्ट टीम ने बेटे की पुरानी तस्वीरें, वीडियो और आवाज के रिकॉर्ड्स लेकर उसका एक डिजिटल क्लोन तैयार किया. यह क्लोन बिल्कुल असली बेटे जैसा दिखता है और उसी अंदाज में बात करता है. यहां तक कि उसकी बोलने की आदतें और हाव-भाव भी कॉपी किए गए हैं, जिससे मां को कोई शक न हो. यह डिजिटल बेटा हर दिन वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां से बात करता है. मां उसे सलाह देती है कि अच्छा खाना खाए, गर्म कपड़े पहने और अपना ख्याल रखे. बदले में AI बेटा जवाब देता है कि वह दूसरे शहर में काम कर रहा है और पैसे कमाकर जल्द घर लौटेगा. मां को आज तक यह नहीं पता कि उसका असली बेटा अब इस दुनिया में नहीं है.

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लोगों की राय क्यों बंटी हुई है?

इस खबर के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों की राय बंट गई है. कुछ लोग इसे एक झूठ मानते हैं, जो मां को सुकून दे रहा है. वहीं कई लोग इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि सच्चाई छुपाना लंबे समय में और ज्यादा दर्द दे सकता है. इस प्रोजेक्ट के AI एक्सपर्ट झांग जेवेई कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ जीवित लोगों को सुकून देना है. लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या किसी की भावनाओं के साथ इस तरह खेलना सही है? अगर एक दिन सच सामने आया, तो क्या यह मां के लिए और बड़ा झटका साबित होगा?