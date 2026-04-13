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Hindi Newsजरा हटकेमरे हुए बेटे ने मां को किया वीडियो कॉल! इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार ने किया चमत्कार, आंखों में आ जाएंगे आंसू

मरे हुए बेटे ने मां को किया वीडियो कॉल! इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार ने किया 'चमत्कार', आंखों में आ जाएंगे आंसू

चीन में एक परिवार ने कार एक्सीडेंट में मारे गए इकलौते बेटे का AI क्लोन बनाया ताकि उसकी 80 साल की बीमार मां को सांत्वना दी जा सके. जानें तकनीक और भावनाओं के इस अनोखे मेल की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:17 AM IST
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मरे हुए बेटे ने मां को किया वीडियो कॉल! इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार ने किया 'चमत्कार', आंखों में आ जाएंगे आंसू

AI Clone of Dead Son: चीन से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने लोगों को भावुक भी किया और सोचने पर मजबूर भी. एक परिवार ने अपने बेटे की मौत के बाद उसकी एक AI कॉपी तैयार करवाई, ताकि उसकी बुजुर्ग मां इस सदमे को झेल न सके. यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, पिछले साल एक सड़क हादसे में महिला के इकलौते बेटे की मौत हो गई थी. उसकी मां 80 साल से ज्यादा उम्र की है और दिल की बीमारी से जूझ रही है. परिवार को डर था कि अगर उसे यह सच बताया गया, तो वह यह सदमा सह नहीं पाएगी. इसलिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी टीम की मदद ली.

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कैसे बनाया गया ‘डिजिटल बेटा’?

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AI एक्सपर्ट टीम ने बेटे की पुरानी तस्वीरें, वीडियो और आवाज के रिकॉर्ड्स लेकर उसका एक डिजिटल क्लोन तैयार किया. यह क्लोन बिल्कुल असली बेटे जैसा दिखता है और उसी अंदाज में बात करता है. यहां तक कि उसकी बोलने की आदतें और हाव-भाव भी कॉपी किए गए हैं, जिससे मां को कोई शक न हो. यह डिजिटल बेटा हर दिन वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां से बात करता है. मां उसे सलाह देती है कि अच्छा खाना खाए, गर्म कपड़े पहने और अपना ख्याल रखे. बदले में AI बेटा जवाब देता है कि वह दूसरे शहर में काम कर रहा है और पैसे कमाकर जल्द घर लौटेगा. मां को आज तक यह नहीं पता कि उसका असली बेटा अब इस दुनिया में नहीं है.

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लोगों की राय क्यों बंटी हुई है?

इस खबर के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों की राय बंट गई है. कुछ लोग इसे एक झूठ मानते हैं, जो मां को सुकून दे रहा है. वहीं कई लोग इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि सच्चाई छुपाना लंबे समय में और ज्यादा दर्द दे सकता है. इस प्रोजेक्ट के AI एक्सपर्ट झांग जेवेई कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ जीवित लोगों को सुकून देना है. लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या किसी की भावनाओं के साथ इस तरह खेलना सही है? अगर एक दिन सच सामने आया, तो क्या यह मां के लिए और बड़ा झटका साबित होगा?

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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