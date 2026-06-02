87 साल की दादी की आखिरी इच्छा सुन रो पड़े घरवाले, समंदर किनारे पहुंचते ही जो हुआ देख आप भी आंसू नहीं रोक पाएंगे

Grandmother Beach Video: सोशल मीडिया पर अक्सर हमें कई तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ वीडियो सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं. आजकल इंटरनेट पर एक ऐसा ही दिल को छू लेने वाला और बेहद खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक परिवार ने अपनी 87 साल की बुजुर्ग दादी का वो सपना पूरा किया है, जिसे वह सालों से अपने दिल में दबाए बैठी थीं. इस इमोशनल वीडियो को देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं और लोग अपने परिवार के साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं.

दादी का अधूरा सपना हुआ पूरा

यह बेहद खूबसूरत कहानी एक ऐसी बुजुर्ग दादी की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 87 साल सिर्फ दूसरों की देखभाल में बिता दिए. उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा और न ही कभी कोई फरमाइश की. उनका एक छोटा सा सपना था कि वह अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार समंदर को करीब से देखें और उसकी लहरों को महसूस करें. आखिरकार उनके परिवार ने मिलकर उनके इस 87 साल पुराने सपने को हकीकत में बदल दिया.

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इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ इमोशनल वीडियो

इस बेहद भावुक कर देने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हर्षी इनेनी नाम की यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को पोस्ट करते हुए हर्षी ने बताया कि उनकी दादी ने पूरी उम्र दूसरों की सेवा की, लेकिन उन्हें कभी बीच देखने का मौका नहीं मिला. इसलिए पूरे परिवार ने मिलकर यह फैसला किया कि वे दादी को समंदर के किनारे ले जाएंगे और उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देंगे.

लहरों के बीच दादा-दादी का खूबसूरत पल

इस ट्रिप की सबसे खास बात यह रही कि सिर्फ दादी ही नहीं, बल्कि उनके लाइफ पार्टनर यानी दादाजी भी इस खूबसूरत सफर में उनके साथ थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यह बुजुर्ग कपल समंदर की उठती-गिरती लहरों को निहार रहा है. चारों तरफ से उनका परिवार उन्हें घेरे हुए है और हर कोई इस पल को हमेशा के लिए अपने कैमरों और यादों में कैद कर रहा है. समंदर के किनारे बिताया गया यह वक्त पूरे परिवार के लिए बेहद भावुक करने वाला था.

सोशल मीडिया पर रो पड़े लोग

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को देखने के बाद लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं. हर कोई इस परिवार के इस छोटे लेकिन बेहद प्यारे कदम की तारीफ कर रहा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "इस वीडियो ने सच में मेरा दिन बना दिया." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "जब आप अपने परिवार के चेहरे पर ऐसी खुशी देखते हैं, तो जिंदगी बहुत सिंपल और खूबसूरत लगने लगती है." इस वीडियो को शेयर करने वाली यूजर हर्षी ने लोगों से एक बेहद जरूरी अपील भी की है. उन्होंने कहा है कि हमारे दादा-दादी या बुजुर्गों को हमसे महंगे तोहफे नहीं, बल्कि हमारा थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है.