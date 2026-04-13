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Hindi Newsजरा हटकेगर्मी से पहले मालकिन ने दिया ऐसा सरप्राइज, फूट-फूट कर रोने लगी कामवाली बाई! देखें Video

गर्मी से पहले मालकिन ने दिया ऐसा सरप्राइज, फूट-फूट कर रोने लगी कामवाली बाई! देखें Video

Heartwarming Viral Video: इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक परिवार ने अपनी हाउस हेल्प को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए एयर कूलर तोहफे में दिया. देखें उनकी अनमोल प्रतिक्रिया और इस खूबसूरत रिश्ते की कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:42 AM IST
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गर्मी से पहले मालकिन ने दिया ऐसा सरप्राइज, फूट-फूट कर रोने लगी कामवाली बाई! देखें Video

Kindness Viral Story: सोशल मीडिया पर अक्सर शोर-शराबे वाले वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे पल कैमरे में कैद हो जाते हैं जो हमारी रूह को सुकून देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में एक परिवार ने अपनी हाउस हेल्प को गर्मी का मौसम शुरू होने से ठीक पहले एक शानदार सरप्राइज दिया. परिवार ने उन्हें एक नया 'एयर कूलर' गिफ्ट किया, जिसके बाद महिला की जो प्रतिक्रिया थी उसने लाखों लोगों का दिन बना दिया है.

कैसे शुरू हुआ यह खूबसूरत वाकया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल @lifeofcocoandchico द्वारा शेयर किया गया है. वैसे तो यह पेज दो प्यारे पालतू कुत्तों की लाइफ बेस्ड पर है, लेकिन इस बार फोकस एक गहरे मानवीय रिश्ते पर था. वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है कि उनकी हाउस हेल्प किचन की सफाई कर रही होती है. तभी घर की मालकिन उन्हें आवाज देती हैं और कहती हैं, "दीदी, मेरे पास आपके लिए कुछ है." उत्सुकता के साथ वह महिला दूसरे कमरे में जाती है, जहां एक बड़ा सा पैक किया हुआ तोहफा उनका इंतजार कर रहा होता है.

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गिफ्ट देखकर क्या था महिला का रिएक्शन?

जैसे ही महिला को पता चलता है कि उस बड़े से डिब्बे में उनके लिए 'एयर कूलर' है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता. वह खुशी से चहक उठती हैं और उनका चेहरा खिल जाता है. अपनी भावनाओं पर काबू न रखते हुए वह तुरंत अपनी मालकिन को गले लगा लेती हैं. यह पल इतना शुद्ध और अनफिल्टर्ड था कि देखने वाले भावुक हो गए. उनकी आंखों में आभार और चेहरे पर जो सुकून था, वह किसी भी महंगे तोहफे से कहीं बढ़कर था.

 

 

वीडियो के जरिए क्या संदेश दिया गया?

वीडियो के ऊपर एक बहुत ही प्यारा कैप्शन लिखा था, "हम अपनी हाउस हेल्प का ख्याल रखते हैं, जो हमारा और हमारे कुत्तों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती है." महज एक दिन के भीतर इस वीडियो को 18 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सैकड़ों लोगों ने कमेंट सेक्शन में परिवार की तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो देखकर मेरा दिल पिघल गया," जबकि दूसरे ने कहा, "यही वो छोटी-छोटी चीजें हैं जो दुनिया को बेहतर बनाती हैं."

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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