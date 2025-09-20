मम्मी-पापा के साथ मिलकर बेटे ने गाया सुरीला गाना, यूजर्स बोले- पूरी फैमिली ही सिंगर है!

Viral Reel: अपना टैलेंट दिखाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, डॉली चायवाले से लेकर, राजू कलाकार तक ना जाने कितने लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाई है. कुछ लोगों में सचमुच का हुनर होता है, बस उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है. ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन जरिया बनता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फैमिली का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़का अपने माता-पिता के साथ मिलकर गाना गाता है. गाना सुनकर लगता है कि पूरी फैमिली ही सिंगर है. यूजर्स ने ये वीडियो काफी पसंद किया और अब ये फैमिली सोशल मीडिया पर वायरल है.

कौन सा गाना गा रहे थे

वीडियो में दिखता है कि एक लड़का अपने मम्मी और पापा के साथ सेल्फी वीडियो बताना है और सब मिलकर 2004 में रिलीज हुई फिल्म Garv: Pride and Honour का गाना 'हम ​तुमको निगाहों में' गाते है. गाने की शुरुआत मम्मी करती हैं और उसके बाद पापा भी सुर में सुर मिलाते हैं. जब मम्मी गाने की शुरुआत करती हैं तो गाने के बोल हैं, "माथे की बिंदिया बोले, हाथों का कंगना बोले, पैरों की पायल बोले... सुन ले मेरे यारा." इसके बाद के बोल पिताजी गाते हैं. ये रील इतना प्यारा है कि स्क्रोल करते-करते उंगलिया ठहर जाएंगी और आप बार-बार सुनना पसंद करेंगे. इस वीडियो पर यूजर्स ने जमकर प्यार ​लुटाया है. खबर लिखे जाने तक इस रील पर 4 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इसके अलावा अभी तक इस वीडियो पर 40 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @papa_beta_vocal नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और लोगों ने कमेंट सेक्शन में फैमिली की जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, "पापा की वॉइस सबसे अच्छी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हर किसी को ऐसे मां बाप नहीं मिलते है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इंडियन आइडल इन वन फ्रेम."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.