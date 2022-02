जंगल घूमने गया परिवार खींचने लगा गैंडे की फोटो, गुस्साए जानवर ने जो किया भूल नहीं पाएंगे जिंदगीभर

Rhino Attack on Tourists Video: आपने सोशल मीडिया पर जंगल सफारी के कई सारे वीडियो देखे होंगे. इन वीडियो में आपने कई बार जंगली जानवरों को जंगल घूमने आए लोगों पर हमला करते हुए देखा होगा. आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यह वीडियो एक गैंडा से जुड़ा हुआ है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार के लोग जंगल सफारी करने गए थे. इस दौरान उन्हें एक गैंडा दिखाई देता है. गैंडा देखकर परिवार के लोग खुश हो जाते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं तथा वीडियो बनाने लगते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि परिवार के लोग इस दौरान खूब एंजॉय करते हैं. इसी दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद परिवार के लोगों के होश उड़ जाते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि परिवार के लोगों द्वारा वीडियो बनाए जाने से गैंडा गुस्से में आ जाता है. इसके बाद वह परिवार के लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है. गैंडा जीप में बैठे परिवार के लोगों को खदेड़ लेता है. इससे परिवार डर जाता है और वह ड्राइवर से तेज गाड़ी भगाने को कहते हैं. इसके बाद ड्राइवर जीप को तेज भगाता है. देखें वीडियो-

