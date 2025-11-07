Advertisement
उत्तर से दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार, इस हिंदू राजा के आगे कांपते थे दुश्मन, क्यों कहा जाता था 'भारत का नेपोलियन'

History of Samudragupta: भारत में ऐसे कई हिंदू शासक हुए जिनकी सैन्य क्षमता के सामने अंग्रेजों के भी हौसले पस्त हो जाते थे. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उस राजा के बारे में जिसे 'भारत का नेपोलियन' कहा जाता था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 07, 2025, 11:24 AM IST
उत्तर से दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार, इस हिंदू राजा के आगे कांपते थे दुश्मन, क्यों कहा जाता था 'भारत का नेपोलियन'

Napoleon of India: भारत का इतिहास काफी ज्यादा समृद्ध शाली है, यहां पर कई ऐसे राजा और शासक हुए जिनके सामने दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, इनकी शौर्यगाथा आज भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा देती हैं. कुछ राजा अपनी कुशल नीति और चालाकी की वजह से दुनियाभर में इतने फेमस हुए कि उनकी प्रशंसा कई शक्तिशाली शासक करने लगे. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उस महान हिंदू राजा के बारे में जिसने अपने शौर्य से दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए थे. इनकी कुशलता वजह से इन्हें भारत का 'नेपोलियन' कहा जाता था. आइए जानते हैं इस शासक के बारे में.

असाधारण नेतृत्व
हम जिस राजा की बात करने चल रहे हैं उस राजा का नाम समुद्रगुप्त है. हिंदू शासक समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के दूसरे सम्राट थे और ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे. समुद्रगुप्त ने अपने पूरे जीवनकाल में असाधारण नेतृत्व और सैन्य कौशल का परिचय दिया, जिसने गुप्त साम्राज्य की अलख देशभर में जगा दी. उनकी सैन्य रणनीति में राजनीतिक कौशल और विजय का मिश्रण था. समुद्र गुप्त ने उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में लड़े गए कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी. अपनी रणनीतिक कुशलता से गुप्त वंश के एक छोटे से साम्राज्य को उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया था. 

संगीत प्रेमी
समुद्रगुप्त न केवल एक कुशल शासक थे बल्कि उन्हें कविता, संगीत का भी भरपूर ज्ञान था. यानी की ये काफी प्रतिभाशाली इंसान भी थे, इन्हें लेकर कहा जाता है कि इनका दरबार कला और विज्ञान जानने वाले लोगों से भरा हुआ होता था. ये कला और विज्ञान के महान संरक्षक थे, इनके दरबार में काफी ज्यादा बौद्धिक गतिविधियां भी होती थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों कहा जाता था भारत का नेपोलियन
समुद्रगुप्त को उनकी कुशलता की वजह से भारत का 'नेपोलियन' कहा जाता है. इतिहासकार विसेंट ए. स्मिथ ने उनके शानदार सैन्य अभियानों की वजह से भारत का नेपोलियन कहा था. समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही एक महत्वाकांक्षी और अजेय सैन्य नेता थे. उन्होंने यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था. समुद्रगुप्त का विचार भी कुछ उन्हीं से मिलता जुलता था, जिसकी वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

History of Samudragupta

