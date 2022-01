कार शोरूम में हुई किसान की बेइज्जती तो 30 मिनट में 10 लाख रुपये लाकर दिया ऐसा मुंहतोड़ जवाब

Viral Video: इस धरती पर हर व्यक्ति को शिष्टता और सम्मान का अधिकार होता है, चाहे उसकी वर्ग या जाति कोई भी हो. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अक्सर बाहरी दिखावे में ही रुचि रखते हैं. इसी तर्ज पर एक घटना कर्नाटक के तुमकुरु (Karnataka’s Tumakuru) जिले में हुई, जब एक किसान (Farmer) अपने दोस्तों के साथ एक कार शोरूम से बोलेरो पिकअप (Bolero Pick Up) खरीदने गया. हालांकि, उन्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव ने भगा दिया, जिन्होंने सोचा कि किसान और उसके दोस्त विंडो शॉपर (यानी सिर्फ देखने के लिए आए) हैं.

शोरूम के कर्मचारी ने कथित तौर पर केम्पेगौड़ा आरएल से कहा कि उसके पास उसकी जेब में 10 रुपये भी नहीं होंगे, कार के लिए 10 लाख रुपये तो छोड़ ही दें. इस तरह के कमेंट्स के बाद उन्होंने अपमानित महसूस किया. फिर सभी किसान वहां से चले गए लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव को चुनौती दी कि वह और उसके दोस्त एक घंटे के भीतर एसयूवी खरीदने के लिए नकदी के साथ लौटेंगे. उन्होंने सेल्स एक्जीक्यूटिव को चुनौती दी कि अगर वे नकदी लाने में कामयाब रहे तो उसी दिन कार की डिलीवरी कर दें. घटना का वीडियो कुछ इंटरनेट यूजर्स द्वारा शोरूम में बिक्री टीम पर 'क्लासिस्ट' होने का आरोप लगाने के साथ वायरल हो गया.

केम्पेगौड़ा ने कहा, 'मेरे कपड़े और मेरी हालत देखकर उन्हें लगा कि मैं पैसे देने की स्थिति में नहीं हूं. उनके एक फील्ड ऑफिसर ने मुझसे कहा, 'आपके पास शायद 10 रुपये भी नहीं हैं, क्या आप यह गाड़ी खरीदेंगे?' उन्होंने यह तक कहा कि जो लोग वाहन खरीदने आते हैं वे इस तरीके से खरीदने नहीं आते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हमें अपमानित किया गया, मेरे एक चाचा ने सेल्समैन को चुनौती दी कि वे 10 लाख रुपये देने के लिए तैयार हैं और क्या वह तुरंत गाड़ी डिलिवर करेंगे, जिस पर उसने जवाब दिया कि अगर उन्हें आधे घंटे में पूरा नकद मिल जाता है, तो वह गाड़ी तुरंत डिलिवर कर देंगे.'

Mahindra Car showroom salesman taunted a farmer aftr seeing his attire when he visited showroom to buy Bolero Pik-up. Farmer Kempegowda alleged field officer of showroom made fun of farmer & his attire, told him tat car is not worth 10 rupees for him to buy. @anandmahindra pic.twitter.com/9fXbc5naY7

