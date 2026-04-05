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Hindi Newsजरा हटकेचिड़िया की पुकार समझ गया किसान, घोंसले के लिए छोड़ दी मेहनत की फसल, वीडियो ने किया इमोशनल

चिड़िया की पुकार समझ गया किसान, घोंसले के लिए छोड़ दी मेहनत की फसल, वीडियो ने किया इमोशनल

Ganne Ki Fasal Video: जब गन्ने की कटाई चल रही थी तो वहां एक चिड़िया आकर चहचहाने लगी. तभी किसान ने अपने आसपास देखा और उसे गन्ने की एक पूली (गट्ठर) में चिड़िया का घोंसला दिखाई दिया. इसके बाद किसान ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:10 PM IST
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Kisan Ka Video: सोशल मीडिया पर किसान का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबका दिल जीत लिया. वीडियो में दिखता है कि खेत में गन्ने की कटाई चल रही है. इस दौरान गन्ने की एक पूली (गट्ठर) में घोंसला दिखाई देता है जिसके बाद किसान उतने हिस्से के गन्ने काटने से साफ मना कर देता है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गन्ने की कटाई चल रही है. मजदूर ईख के खेत में गन्ने काट रहे हैं. इस दौरान वहां एक चिड़िया आती है जो बहुत परेशान होती है. चिड़िया लगातार चिल्लाती रहती है. किसान समझ जाता है कि यहीं आसपास इस चिड़िया के अंडे हैं उनको बचाने के लिए ये चिल्ला रही है. तभी गन्ने की खड़ी एक पूली में घोंसला दिखाई देता है. जब किसान ने ध्यान से देखा तो उसमें नीले रंग के छोटे छोटे अंडे दिखाई दिए. 

किसान ने लिया ये फैसला?

इसके बाद किसान को दया आ गई और उसने मजदूरों से उतने हिस्से के गन्ने काटने के मना कर दिया. किसान ने एक मां के बच्चों को बचा लिया और एक बेजुबान का घर टूटने से बचा लिया. इस दौरान चिड़िया चिल्लाती रही और किसान उसे भरोसा दिलाता रहा कि सब कुछ सुरक्षित है. किसान ने अपने गन्नों को यूं ही छोड़ दिया, लेकिन घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाया. किसान की दयालुता का ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

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यह भी पढ़ें: कार खरीदने के बाद महिला ने किया ऐसा काम, पूरे स्टाफ का बना दिया दिन

वायरल हो गया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @official_ankur04 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 6.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा यूजर्स ने वीडियो लाइक किया है. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स ने खूबसूरत कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, भाई तुम अच्छे इंसान हो, जो लाखों की भीड़ में अलग हो. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, भाई आपने दिल जीत लिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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