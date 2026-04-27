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Hindi Newsजरा हटकेकेवल 6 लोग, न सड़क न बाजार! दुनिया का सबसे अकेला आइलैंड, जहां हेलीकॉप्टर से आता है राशन

केवल 6 लोग, न सड़क न बाजार! दुनिया का सबसे 'अकेला' आइलैंड, जहां हेलीकॉप्टर से आता है राशन

Faroe Islands Most Remote Island: अगर आप भीड़भाड़ से थक चुके हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां दूर-दूर तक कोई न हो, तो फेरो आइलैंड्स का 'कोल्टूर' (Koltur) द्वीप आपके सपनों की जगह हो सकता है. लेकिन यहां रहना इतना आसान नहीं है, जितना तस्वीरों में दिखता है. यहां की जिंदगी पूरी तरह से कुदरत और मौसम के मिजाज पर टिकी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:57 AM IST
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केवल 6 लोग, न सड़क न बाजार! दुनिया का सबसे 'अकेला' आइलैंड, जहां हेलीकॉप्टर से आता है राशन

Faroe Islands Most Remote Island: क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां शोर-शराबे के नाम पर सिर्फ समुद्र की लहरें और परिंदों की आवाजें हों? जहां आपके पड़ोसी सिर्फ 5 लोग हों और घर से बाहर निकलने पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं, बल्कि हर तरफ हरियाली मिले? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित फेरो आइलैंड्स (Faroe Islands) का एक छोटा सा द्वीप इन दिनों अपनी अनोखी जीवनशैली को लेकर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत, लेकिन सबसे कटा हुआ गांव माना जाता है. आइए जानते हैं कि बिना सड़क और बिना किसी सुख-सुविधा के ये 6 लोग यहां कैसे रहते हैं?

बहुत कम लोग, लेकिन अलग दुनिया

इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है. कुछ द्वीपों पर तो सिर्फ एक-दो परिवार ही रहते हैं. यहां की जिंदगी शहरों से बिल्कुल अलग है. यहां न ट्रैफिक है, न शोर, बस चारों तरफ समुद्र और पहाड़ों की शांति है. छोटे समुदाय में रहने की वजह से लोग एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं और एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं.

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कहां है यह जगह?

फेरो आइलैंड्स उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है. इस विशेष द्वीप की हकीकत किसी फिल्म जैसी लगती है. यहां की आबादी इतनी कम है कि हर कोई एक-दूसरे के परिवार के सदस्य जैसा है. यहां कोई गाड़ियां नहीं चलतीं, क्योंकि सड़कें ही नहीं हैं. लोग पैदल चलते हैं या नावों का इस्तेमाल करते हैं. चूंकि यहां कोई दुकान या मॉल नहीं है, इसलिए हफ्ते में कुछ बार हेलीकॉप्टर आता है, जो जरूरी राशन, दवाइयां और डाक पहुंचाता है.

हेलीकॉप्टर से पहुंचता है सामान

यहां की सबसे दिलचस्प बात है सामान पहुंचाने का तरीका. क्योंकि कई द्वीप इतने दूर और मुश्किल जगहों पर हैं कि वहां तक न तो नियमित नाव जाती है और न ही कोई आसान रास्ता है. ऐसे में जरूरी चीजें हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जाती हैं. हेलीकॉप्टर की सेवा वहां के लोगों के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है, क्योंकि यही उनके जीवन को आसान बनाती है.

समुद्र और मौसम बनाते हैं चुनौती

यह इलाका खूबसूरत जरूर है, लेकिन यहां रहना आसान नहीं है. तेज हवाएं, ठंडा मौसम और बदलता समुद्री माहौल यहां की जिंदगी को चुनौती भरा बना देते हैं. कई बार खराब मौसम के कारण लोगों का बाहर जाना या सामान पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है.

फिर भी खुश हैं यहां के लोग

इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहां रहने वाले लोग अपनी जिंदगी से खुश नजर आते हैं. वे प्रकृति के करीब रहते हैं, शांति में जीते हैं और आधुनिक भागदौड़ से दूर रहते हैं. उनके लिए यह सादगी भरी जिंदगी ही असली खुशी है. इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने दूर होने के बावजूद यहां इंटरनेट और संचार की अच्छी सुविधा मौजूद है.

क्या करते हैं यहां के लोग?

यहां रहने वाले 6 लोग मुख्य रूप से भेड़ पालन और कृषि पर निर्भर हैं. ये लोग द्वीप की प्राचीन इमारतों और वहां के पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) की देखभाल करते हैं. भले ही यहां सड़कें न हों, लेकिन आधुनिक तकनीक की मदद से ये लोग इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़े रहते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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