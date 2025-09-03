इस लड़की ने बनाई युनिक ड्रेस, Video देखकर फैशन डिजाइनर की चली जाएगी नौकरी

Unique Design Dress Video: इस लड़की ने ऐसा ड्रेस डिजाइन किया है कि वीडियो देखकर फैशन डिजाइन भी सोचेंगे कि ये आइडिया दिमाग में पहले क्यों नहीं आया. इस अतरंगी ड्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर लोग अपना टैलेंट दिखाते रहते हैं. इसी सोशल मीडिया की ताकत और जनता के प्यार ने कुछ लोगों को स्टार भी बना दिया. ऐसे में कुछ भी 'नया' होता है तो वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. आजकल लड़कियां अनोखे डिजाइन के कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डाल रही हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ये लड़की ऐसी अनोखी ड्रेस पहनकर दिखा रही है जिसे देखकर फैशन डिजाइनर भी सोच में पड़ जाएंगे. ज्यादातर लोग इस लड़की की क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं.
कैसे डिजाइन की थी ड्रेस?
वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की अनोखी और बहुत ही अतरंगी ड्रेस पहनकर आती है. इस ड्रेस का डिजाइन एकदम युनिक और अनोखा होता है जिससे ये वीडियो वायरल हो गया. दरअसल, वीडियो में लड़की छत पर खड़े होकर लाल और काले रंग की ड्रेस को फ्लॉन्ट कर रही है. लड़की के हाथों में एक लाल रंग का सर्कल है. जिससे वो अपनी ड्रेस को ऊपर-नीचे और चारों तरफ को नचा रही है.
सर्कल से कैसे नाच रही ड्रेस?
दरअसल, इस सर्कल के चारों ओर धागे बंधे हैं जिनका दूसरा सिरा ड्रेस के कॉर्नर में बंधा है. ड्रेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब ये सर्कल को ऊपर की ओर उठाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा फूल खिल गया हो. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @whatpayalwore नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो को 5.7 लाख लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 46 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.
वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, ये ड्रेस मुझसे अच्छा डांस कर रही है. दूसरे यूजर ने लिखा, सच में ये उम्मीद से ज्यादा अच्छा था.
