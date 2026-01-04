डांस पार्टनर नहीं मिला तो रो पड़ी नन्ही बच्ची, फिर 'सुपर डैड' ने जो किया उसे देख लोगों के आंखों में आ गए आंसू

Father Daughter Viral Video: स्कूल फंक्शन में डांस पार्टनर न मिलने पर रो रही बच्ची के लिए पिता स्टेज पर पहुंच गए. बेटी संग डांस कर उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया. यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Father Daughter Viral Video: स्कूल का मंच, रंग-बिरंगी लाइट्स और बच्चों की चहचहाहट सब कुछ तैयार था, बस एक कमी थी. स्टेज पर खड़ी नन्ही बच्ची का डांस पार्टनर नहीं आया था. आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और दिल में डर. तभी दर्शक दीर्घा में बैठे उसके पिता ने वो किया, जिसने इस पल को जिंदगी भर की याद बना दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हंसा भी दिया और रुला भी. यह सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि पिता और बेटी के उस रिश्ते की कहानी है, जहां साथ निभाने के लिए किसी रिहर्सल की जरूरत नहीं होती.
जब मंच पर अकेली थी बेटी
वायरल वीडियो स्कूल के एनुअल फंक्शन का है, जहां नन्ही बच्ची को मंच पर डांस परफॉर्म करना था. बाकी बच्चे अपने-अपने पार्टनर के साथ तैयार थे, लेकिन बच्ची अकेली खड़ी थी. जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा. आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोने लगी. यह नजारा देखकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए. मंच पर खड़ी बच्ची की मायूसी साफ दिख रही थी. तभी दर्शक दीर्घा में बैठे उसके पिता ने अपनी बेटी की हालत देखी और बिना एक पल सोचे, कुर्सी से उठ खड़े हुए.
पिता ने थामा हाथ, बदल गया माहौल
जैसे ही पिता स्टेज पर पहुंचे, माहौल ही बदल गया. उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी बेटी का हाथ थामा और उसके साथ डांस करने लगे. बेटी के चेहरे पर जो मुस्कान लौटी, उसने हर किसी का दिल जीत लिया. पिता ने न सिर्फ बेटी के कदमों से कदम मिलाए, बल्कि उसे यह भरोसा भी दिलाया कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, वह हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे. स्टेज पर पिता-बेटी की शानदार केमिस्ट्री देखने लायक थी. यह पल किसी रिहर्सल का नहीं, बल्कि दिल से निकले प्यार का था.
सोशल मीडिया पर ‘सुपर डैड’ की तारीफ
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर Sangita Bishnoi के नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए हैं. वहीं, इस इमोशनल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “हर बाप एक मजबूत दीवार होता है, जो अपनी बेटी को कभी गिरने नहीं देता.” वहीं दूसरे ने कहा, “यह डांस नहीं, एक पिता का भरोसा है.” कई लोगों ने इसे ‘पॉजिटिव पेरेंटिंग’ का बेहतरीन उदाहरण बताया. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह वीडियो याद दिलाता है कि बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज माता-पिता का समय और साथ होता है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ वायरल नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में उतर गया है.