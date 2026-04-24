बॉयफ्रेंड को कर रही थी मैसेज! पापा ने चुपके से कर दिया धप्पा, वायरल हुआ बिटिया का रिएक्शन

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर एक से एक मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों पिता और बिटिया के बीच का मजेदार मोमेंट वायरल हो रहा है. हुआ यूं कि पापा ने बेटी को अचानक बॉयफ्रेंड से चैट करते हुए पकड़ लिया. देखिए आगे क्या हुआ.

वीडियो में दिखता है कि एक लड़की अपने फोन पर किसी से चैट कर रही है. वायरल हो रहे दावे के अनुसार, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी. इस दौरान उसके पापा पीछे खड़े स्क्रीन पर चल रहे मैसेज को आराम से देख रहे थे. बेटी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो उसके और बॉयफ्रेंड के बीच बातें हो रही हैं वो कोई और भी पढ़ रहा है. वो मैसेज पर मैसेज करती रही और पिता जी से सब कुछ पीछे से देखते रहे.

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पकड़े जाने पर क्या था बेटी का रिएक्शन?

बेटी अपने दोस्त के साथ मैसेज करने में बिजी थी कि तभी पिता जी चुपके से पीछे आकर खड़े हो गए. जैसे ही बिटिया की नजर पापा पर पड़ी तो भंडा फूट गया. जैसे ही बिटिया को पता चला कि वो पकड़ी गई, उसके रिएक्शन ने माहौल को और फनी हो जाता है. लड़की को समझ नहीं आता कि करना क्या है. वो कभी हंसती तो कभी हंसी रोकती, कभी नजरे छुपाती तो कभी नाखून चबाती. इस दौरान भी पिताजी बिटिया को ही नोटिस करते रहे. ये हल्का फुल्का मजेदार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स इस वीडियो से रिलेट कर रहे हैं. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @indianfeed24hrs नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 5.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मेरे पिताजी होते तो मेरा वहीं नाश हो जाता.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'लड़की थी इसलिए बच गई, लड़का होता तो गेम ओवर था.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.