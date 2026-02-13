कैसे पापा हो तुम? पहनाने के लिए नहीं मिली कैप तो बच्ची के सिर पर कर दिया ये फनी जुगाड़

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. बच्चे तो मासूम होते हैं और उनकी नटखट हरकत आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन कई बार माता पिता ही बच्चों के साथ कॉमेडी कर देते हैं. इन दिनों एक पिता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो टोपी न मिलने पर बच्ची के सिर पर ऐसी चीज लगा देते हैं जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये कैसे पापा हैं. चलिए देखते हैं कैप न मिलने पर पापा ने क्या दिमाग लगाया.

पापा ने लगाया ऐसा दिमाग

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि पापा के गोद में बिटिया है और पापा बिटिया को लेकर घर में आए हैं. इस दौरान जैसे ही वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर आते हैं, बिटिया को देख महिला चौंक जाती है. बेटी के सिर डायपर लगा है. पापा ने डायपर को बिटिया के सिर पर टोपी की जगह लगा दिया है. जैसे ही महिला बिटिया को देखती है तो कहती है, "ये क्या किया है?" इसपर ये व्यक्ति कहता है कि टोपी नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा कान ही तो ढकने हैं. ये सुनने के बाद महिला हैरान रह जाती है और गुस्से में बच्ची के सिर से डायपर उतारती है. इसके बाद महिला कहती है कि लोग गली में क्या बोल रहे होंगे. अब इस को पापा की लापरवाही कहें या कॉमेडी जो भी हो पर ये किस्सा मजेदार था. बच्ची को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है. अब ये फनी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो पर फनी रिएक्शन दे रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

ये था यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @harmeetsaluja02 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.7 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बेचारी बच्ची सोच रही है कि वो इसमें बहुत कूल लग रही है." दूसरे यूजर ने लिखा, "पापा है मन के सच्चे हैं." एक यूजर ने लिखा, "लेकिन वो बच्ची उसमें क्यूट लग रही थी."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.