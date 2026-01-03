पापा ने करवाई ऐसी हेयर कटिंग, रोते हुए सुनाई अपनी दांस्ता; बोला- जियान बना दिया

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेपापा ने करवाई ऐसी हेयर कटिंग, रोते हुए सुनाई अपनी दांस्ता; बोला- जियान बना दिया

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी. बेटा अपनी हेयर कटिंग को लेकर खूब गुस्सा हो रहा है और पापा और नाई की मिलीभगत के बारे में बता रहा है. देखिए ये मजेदार वीडियो.

Jan 03, 2026, 08:48 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जो अपनी हेयर कटिंग को लेकर पिता जी से नाराज है. उसका कहना है कि पापा की नाई के साथ कुछ सेटिंग थी और मेरे बाल इतने छोटे करवा दिए. लड़के का कहना था कि उसको जियान बना दिया, वो पहले ही अच्छा लग रहा था.

क्यों नाराज हुआ बेटा?
आजकल के बच्चे अपनी पसंद की हेयर कटिंग कराते हैं. आप अपने बचपन का जमाना याद कीजिए जब पिताजी की नजर बालों पर पड़ जाती थी तो समझो गंजा होने का समय आ गया. गर्मियों में गंजा होना तो कंपलसरी हो गया था और फैशन था. आज का जमाना अलग है. अब बच्चे अपनी मर्जी का हेयर कट चाहते हैं. सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जो बाल कटवाकर आया है और अपनी हेयर कटिंग को लेकर पिता जी से खूब नाराज है. बच्चा मम्मी से पिता जी की शिकायत करता है और कहता है कि मुझे पूरा जियान बना दिया. इतना ही नहीं वो पापा और नाई के बीच सेटिंग की बात भी करता है और कहता है कि पापा की कोई सेटिंग थी और जानबूझक मेरे ऐसे बाल कटवाए हैं. बेटे का आरोप है कि खुद ही ऐसे बाल कटवाए हैं और खुद ही उसका मजाक बना रहे हैं. इस दौरान मम्मी बच्चे को समझाने की कोशिश करती है और कई बार समझाती हैं और बेटा बहुत अच्छा लग रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के होटल में किसने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonika Shadotra (@sonika_officialy09)

यूजर्स ने की लुक की तारीफ?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sonika_officialy09 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर लिखता है, "अरे बहुत क्यूट लग रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत ही प्यारा लग रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

