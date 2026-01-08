धुरंधर के FA9LA गाने पर बेटी संग ऐसे नाचे पापा, खुश होकर लोग बोले- अक्षय खन्ना को भी फेल कर दिया...

Dance On Dhurandhar FA9LA Song: इन दिनों सोशल मीडिया पर FA9LA गाने की धुन हर तरफ सुनाई दे रही है. भले ही यह गाना हिंदी भाषा में नहीं है, लेकिन इसकी बीट और एनर्जी ने भारतीय यूजर्स को पूरी तरह अपना दीवाना बना लिया है. इसी गाने पर हजारों रील्स बन चुकी हैं, जिनमें से कुछ वीडियो खास तौर पर लोगों के दिल को छू रहे हैं. FA9LA गाने की इसी ट्रेंडिंग लहर में एक पिता और बेटी की जोड़ी ने ऐसा डांस किया कि देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. जैसे ही गाना बजता है, दोनों पूरे जोश और मस्ती के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं. कुछ ही सेकेंड में उनकी केमिस्ट्री और एनर्जी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है.

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

वीडियो की शुरुआत इतनी खास क्यों लगी?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में पिता सिर पर गमछा बांधे नजर आते हैं. पहले वह कमरे का दरवाजा खोलते हैं और फिर आंखों पर काला चश्मा लगाकर डांस शुरू कर देते हैं. बेटी भी पूरे कॉन्फिडेंस और मस्ती के साथ उनके स्टेप्स में कदम मिलाती दिखती है. यह सादगी और देसी अंदाज ही वीडियो की सबसे बड़ी ताकत बन गया. इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर nityaaa17 और rakesh_pruthi08 नाम के अकाउंट्स से शेयर किया गया है. पोस्ट होते ही इस रील पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग इसे बार-बार देखकर शेयर कर रहे हैं और अपनी टाइमलाइन पर सहेज रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ​इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कह रही हैं?

कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिल खोलकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “वाह जी वाह, अक्षय खन्ना को फेल कर दिया आप दोनों ने.” वहीं दूसरे ने लिखा, “डांस से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया यार.” कई यूजर्स ने इसे सबसे प्यारा और रियल डांस वीडियो बताया. आज जब सोशल मीडिया पर परफेक्ट लुक, प्रोफेशनल स्टेप्स और महंगे सेटअप वाले वीडियो भरे पड़े हैं, ऐसे में यह पापा-बेटी का डांस बिल्कुल अलग नजर आता है. इसमें न कोई दिखावा है और न ही ओवरएक्टिंग, बस एक परिवार का खुशहाल पल है जो लोगों को सीधे दिल से जोड़ देता है.