Cute Video: ‘पापा कुछ नहीं होता’ कहते हुए नन्ही बच्ची ने अपने Daddy की पलकों पर लगा दी ये मशीन और फिर... देखें वायरल वीडियो

Cute Video: सोशल मीडिया पर बच्चों की अक्सर कुछ न कुछ करते हुए वीडियो वायरल होता रहता है. एक ऐसा क्यूट वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पापा की परी या कहें लाडली अपने डैडी का मेकअप कर रही होती है.
Cute Video: घर में बेटियों को सबसे ज्यादा प्यार और दुलार करने के लिए पिता को जाना जाता है. अपनी पापा की लाडली होती हैं और उनके सभी नखरों से लेकर शौक को उठाने के लिए भी पिता तैयार रहते हैं. पापा की सबसे प्यार और राजदुलारी होने के कारण भी सोशल मीडिया पर लड़कियां ‘पापा की परी’ के नाम से जानी जाती है. एक पिता कैसे अपनी बेटी के लिए कुछ भी करा लेता है आप इसे वायरल वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं.
पापा के साथ मस्ती करती वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेटी और पिता को देखा जा रहा है. वीडियो को देखकर पता चल रहा है कि नन्ही बच्ची अपने डैडी का मेकअप कर रही है. खुद ने भी लाल रंग की छोटी बिंदी लगा रखी है और अपने पापा के पूरे माथे पर भी बिंदिया लगा रखी है. सिर्फ इतना ही नहीं, आंखों की पलकों को कर्ल्स करने वाली मशीन से पापा की पलके उठाने की कोशिश करती है.
‘पापा कुछ नहीं होता’
वायरल वीडियो में छोटी बच्ची को अपने पापा की आंखों की पलकों पर पलक को कर्ल्स वाली मशीन यूज करते देखा जा रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि नन्ही सी बच्ची पूरी कोशिश करती है कि वो अपने पापा की पलकों को कर्ल कर दें और आंखें बंद करने के लिए कहती है, लेकिन डर के मारे बेचारे पापा जी कुछ कर नहीं पाते हैं. पापा कुछ नहीं होता है बोलते हुए आंखों की पलकों पर मशीन लगाने लगती है. इसके बाद बिटिया की खुशी के लिए वो पूरी आंख बंद करते हुए करा लेते हैं. बाद में उसे कुछ और दिखाने में उलझाकर बच जाते हैं. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. इंटरनेट पर ये क्यूट वीडियो खूब पसंद की जा रही है.
इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @heart_vibes_100 नामक अकाउंट से साझा किया गया है. 1 लाख से भी काफी ज्यादा लाइक हैं और ढेरों कमेंट्स भी हैं. एक यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया- ‘अरे यार वो बोल रही है, कुछ नहीं होता तो मान जाओ यार उसे तंग ना करो’ दूसरे यूजर ने लिखा कि बड़े होकर पक्का डॉक्टर बनेगी. इसके अलावा दूसरे यूजर्स ने बच्ची की क्यूटनेस की खूब तारीफ की. ये वीडियो को देखने के लिए इस लिंक पर (Cute Video: ‘पापा कुछ नहीं होता’ कहते हुए नन्ही बच्ची ने अपने Daddy की पलकों पर लगा दी ये मशीन और फिर... देखें वायरल वीडियो) क्लिक करें.
