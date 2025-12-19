रोता बेटा और पिता की जिद! रोते बिलखते स्कूल जाते बच्चे की वीडियो ने याद दिलाया बचपन

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बच्चे का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे. जब एक बच्चा स्कूल जाने से इंकार करता है तो पिता उसे जबरन स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं. इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं. ये नजारा इतना आम और सच दिखाई देता है कि सब इससे रिलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो हमारा बचपन है. चलिए वीडियो देखते हैं.

रोता रहा बेटा, नहीं माने पापा

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. 1 दिन में ही वीडियो पर 8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो में दिखता है कि एक छोटा बच्चा स्कूल जाने में आनाकानी करता है तो पिता उसे जबरन स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं. पिता बेटे को जबरदस्ती स्कूल की गाड़ी में बैठा रहे हैं, बेटा भी हार नहीं मान रहा है और बार बार गाड़ी से बाहर निकल जाता है. इस दौरान बेटा रोने लगता है और रोते बिखरते बेटे को पीटते हुए गाड़ी में बैठाया जा रहा है. ये नाजारा जितना फनी लगता है उतना ही सच भी है. एक दौर था जब बच्चे मार या मास्टर के डर से स्कूल जाने में आनाकानी करते थे. इस दौरान उन्हें डरा धमका कर स्कूल भेजा जाता था. यूजर्स वीडियो देखकर अपने बचपन को याद कर रहे हैं.

Toddler refuses to board school van, cries & keeps climbing out. Dad tries everything—until he finally sits inside with him, and the van drives off

pic.twitter.com/RpyrneeSyT Add Zee News as a Preferred Source — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 18, 2025

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया यूजर्स इसे अपने बचपन से जोड़कर देखने लगे. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अब भी बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, मेरा तो स्कूल पास था सब साइकिल से छोड़ आते थे. दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, पिता उसे जबरदस्ती स्कूल क्यों भेज रहे हैं? क्या पता वो नेता बनना चाहता हो. तीसरे यूजर ने लिखा, कौन मेरी वीडियो लीक कर रहा है. इसके अलावा कई यूजर्स ने लिखा कि ये तो हमारा बचपन दिखा दिया. यानी इस वीडियो से सब रिलेट कर रहे हैं क्योंकि हम सभी का बचपन कुछ ऐसा ही था या हमने बचपन में ऐसा अपनी आंखों से देखा था इसलिए लोगों को अपना बचपन याद आ रहा है.

