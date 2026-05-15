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Hindi Newsजरा हटकेVideo: मैं नहीं खेलूंगा पापा... वैभव सूर्यवंशी बनाने की सनक, तेज रफ्तार गेंदों के आगे रोते बच्चे को धकेलता पिता

Video: मैं नहीं खेलूंगा पापा... वैभव सूर्यवंशी बनाने की सनक, तेज रफ्तार गेंदों के आगे रोते बच्चे को धकेलता पिता

सोशल मीडिया पर एक पिता की जिद का हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. 13 साल के वैभव सूर्यवंशी जैसा बनाने के चक्कर में एक मासूम को जबरदस्ती डेंजरस पेसर्स के सामने धकेला जा रहा है. जानें क्या है पूरी हकीकत.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 15, 2026, 06:36 AM IST
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Video: मैं नहीं खेलूंगा पापा... वैभव सूर्यवंशी बनाने की सनक, तेज रफ्तार गेंदों के आगे रोते बच्चे को धकेलता पिता

Vaibhav Sooryavanshi Style Batting: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो चर्चा में है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. हर पिता चाहता है कि उसका बेटा नाम रोशन करे, लेकिन क्या सफलता का रास्ता डर और आंसूओं से होकर गुजरता है? वैभव सूर्यवंशी की सफलता ने देश के कई पिताओं को प्रेरित तो किया है, लेकिन कुछ लोग इस प्रेरणा को 'बौखलाहट' में बदल रहे हैं. एक छोटे से बच्चे का रोते हुए वीडियो इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बन गया है.

खौफ में बच्चा और जिद पर अड़ा पिता

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक मासूम बच्चा नेट प्रैक्टिस के लिए खड़ा है. उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है. बच्चा बार-बार अपने पिता से मिन्नतें कर रहा है और रोते हुए कह रहा है, "मैं नहीं खेलूंगा पापा. प्लीज, मुझे चोट लग जाएगी." लेकिन पिता पर जैसे कोई भूत सवार है. वह बच्चे की एक नहीं सुन रहा और उसे जबरदस्ती नेट्स की ओर धकेल रहा है.

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वैभव सूर्यवंशी जैसा बनाने की अंधी दौड़

हाल ही में 13-14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका दिल जीता, उसने हर भारतीय पिता के मन में एक उम्मीद जगा दी है. हर कोई चाहता है कि उनका बेटा अगला क्रिकेट स्टार बने. लेकिन इस वीडियो में दिख रहा पिता शायद भूल गया कि वैभव की तकनीक और उसकी मर्जी ही उसकी ताकत थी. यहां 10-12 साल के एक बच्चे को, जो अभी गेंद की रफ्तार समझने के काबिल भी नहीं है, उसे जानबूझकर खतरनाक पेसर्स के सामने उतारा जा रहा है.

 

 

भाई और बाप की 'जबरदस्ती' पर उठे सवाल

वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता बच्चे के रिब पैड लगा रहा है और उसका भाई हाथ के पैड बांध रहा है. बच्चा लगातार पीछे हट रहा है, पर उसे घेरा गया है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस उम्र में बच्चे को खेल से प्यार होना चाहिए, न कि खेल से नफरत. अगर बच्चा इतनी कम उम्र में लेदर बॉल और तेज गेंदबाजों से डर रहा है, तो उसे धीरे-धीरे तैयार करना चाहिए न कि सीधा मौत के कुएं में धकेल देना चाहिए.

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह पूरी तरह बेवकूफी है. अगर बच्चा रो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे अभी क्रिकेट पसंद नहीं है. उसे अपनी मर्जी से जीने दो." वहीं एक अन्य यूजर ने गुस्से में कहा, "जब बच्चे की हड्डी टूटेगी या कोई गंभीर चोट लगेगी, तब शायद इस पिता को अकल आएगी. यह ट्रेनिंग नहीं, टॉर्चर है."

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जबरदस्ती का खेल कभी खिलाड़ी नहीं बनाता

सच तो यह है कि किसी भी बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी भी क्षेत्र में धकेलना गलत है. क्रिकेट जैसे खेल में जहां गेंद की एक हिट जानलेवा हो सकती है, वहां मानसिक मजबूती सबसे जरूरी है. अगर बच्चा पहले ही डरा हुआ है, तो वह कभी भी सही शॉट नहीं खेल पाएगा और चोट लगने की संभावना 100% बढ़ जाएगी.

क्या कहती है खेल मनोविज्ञान?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बचपन में किसी खेल के प्रति डर बैठ जाए, तो बच्चा जीवन भर उस चीज से दूर भागता है. पिता की यह जिद बच्चे को वैभव सूर्यवंशी बनाने के बजाय हमेशा के लिए क्रिकेट के मैदान से दूर कर सकती है. माता-पिता को समझना होगा कि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की सीखने की गति भी अलग होती है. जबरदस्ती के पैड बांधकर आप उसे मैदान में तो भेज सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का हुनर कभी बाहर नहीं आएगा.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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