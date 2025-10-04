ये बहू नहीं सच में बेटी मानता है परिवार, ससुर को दोस्त की तरह मॉल ले गई बहू

Viral Video: आपने ज्यादातर बहुओं को अपने ससुर से पर्दा करते हुए देखा होगा. कुछ लोग तो ससुर और जेठ का चेहरा देखना भी सही नहीं मानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहू और ससुर का इतना प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है कि आप भी सोचोगे कि सब ससुर और बहुएं ऐसी ही हो जाएं तो घर-घर के कलेश लगभग खत्म हो जाएं. इंटरनेट पर एक बहू का वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने ससुर को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाजार लेकर जाती है.

ससुर को कहां लेकर जाती है ये बहू?

वीडियो में महिला बताती है कि उसके ससुर शुगर पेशेंट हैं और इन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है. इसलिए हम बिना किसी को बताए दोनों आइसक्रीम खाने जा रहे हैं. आइसक्रीम के नाम पर ससुर जी भी पैंट शर्ट पहनकर एक दम रेडी हो गए. उसके बाद महिला अपने बुजुर्ग ससुर से पूछती है कि कौन सी आइसक्रीम खानी है. तो उस सवाल पर बड़ी-सी मुस्कान के साथ कहते हैं, "कोई-सी भी खिला दो." आइसक्रीम के नाम पर दादा जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं. इसके बाद महिला अपने ससुर को मॉल में लेकर जाती है. वहां दोनों पहले डोसा खाते हैं और फिर उसके बाद ससुर जी को उनकी फेवरेट आइसक्रीम दिलाती है. आइसक्रीम का ऑर्डर भी ससुर जी ही देते हैं. बहू और ससुर की ये अद्भुत और प्यारी जोड़ी को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है.

बहू और ससुर की जोड़ी देखकर क्या बोली पब्लिक?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @harshi_tadaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 47 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बुजुर्गों को खुशी मिल जाए इस उम्र में यही जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "सबको ऐसी बहू क्यों नहीं मिलती है." तीसरे यूजर ने लिखा, "ईश्वर आप लोगों को ऐसे ही खुशहाल बनाए रखें, हमेशा खुश रहो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.