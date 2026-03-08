Viral Video: पहली बार बेबी को गोद में लेने पर हुई घबराहट! इंटरनेट पर छाया फादर मोमेंट

Viral Video: पहली बार बेबी को गोद लेते समय पिता हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं. इस दौरान नर्स ने भी सहजता से बेबी को फादर की गोद में दे दिया. पहली बार बेबी को गोद में लेने का ये क्यूट और इमोशनल मोमेंट इंटरनेट पर छा रहा है. यूजर्स प्यारा और भावुक रिएक्शन दे रहे है. चलिए आप भी ये वीडियो देखें.

वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल में नर्स न्यू बोर्न बेबी को गोद में लेकर आती है और पिता की गोद में देने की कोशिश करती है. इस दौरान पहली बार बेबी को गोद में लेने से पिता डरते दिख रहे हैं. एक पिता पहली बार बेबी को लेने पर उसके हाथ कांप रहे हैं. उसके लिए ये पल इतना भावुक है कि बच्चे को गोद में भी नहीं लिया जा रहा है. हालांकि नर्स ने हौसला दिया और बेबी को पिता की गोद में दे दिया. पहली बार बच्चे को गोद में लेने वाला ये भावुक पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर @rose_k01 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. वीडियो देख यूजर्स भावुक कमेंट कर रहे है. खबर लिखे जाने तक 2.9 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Lovely Father Moment holding Baby for First Time pic.twitter.com/s9GFnFXlgi — Rosy (@rose_k01) March 7, 2026

यूजर्स ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

एक यूजर ने लिखा, 'मैंने ये अपने पति को दिखाया. उन्होंने भी माना कि पहली बार पिता बनने पर उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ था.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे भी पहली बार ऐसा ही महसूस हुआ था. ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.