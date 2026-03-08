Viral Video: पहली बार बेबी को गोद में लेने पर हुई घबराहट! इंटरनेट पर छाया फादर मोमेंट

Advertisement
Father Moment Viral: पहली बार माता-पिता बनना किसी के लिए भी खास पल होता है. मां बनने को तो लोग दूसरा जन्म बताते हैं. लेकिन पिता के लिए भी ये पल काफी भावुक कर देने वाला होता है. सोशल मीडिया पर पहली बार बेबी को गोद में ले रहे पिता का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो देख आपकी आंखें भर आएंगी. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:39 PM IST
Viral Video: पहली बार बेबी को गोद लेते समय पिता हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं. इस दौरान नर्स ने भी सहजता से बेबी को फादर की गोद में दे दिया. पहली बार बेबी को गोद में लेने का ये क्यूट और इमोशनल मोमेंट इंटरनेट पर छा रहा है. यूजर्स प्यारा और भावुक रिएक्शन दे रहे है. चलिए आप भी ये वीडियो देखें.

वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल में नर्स न्यू बोर्न बेबी को गोद में लेकर आती है और पिता की गोद में देने की कोशिश करती है. इस दौरान पहली बार बेबी को गोद में लेने से पिता डरते दिख रहे हैं. एक पिता पहली बार बेबी को लेने पर उसके हाथ कांप रहे हैं. उसके लिए ये पल इतना भावुक है कि बच्चे को गोद में भी नहीं लिया जा रहा है. हालांकि नर्स ने हौसला दिया और बेबी को पिता की गोद में दे दिया. पहली बार बच्चे को गोद में लेने वाला ये भावुक पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं. 

यह भी पढ़ें: बच्ची की मुस्कान और मां की ममता... सब्जी बेचती महिला के वीडियो ने जीते लोगों के दिल

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर @rose_k01 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. वीडियो देख यूजर्स भावुक कमेंट कर रहे है. खबर लिखे जाने तक 2.9 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यूजर्स ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

एक यूजर ने लिखा, 'मैंने ये अपने पति को दिखाया. उन्होंने भी माना कि पहली बार पिता बनने पर उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ था.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे भी पहली बार ऐसा ही महसूस हुआ था. ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

