क्रिसमस पर पहले खिंचवाई फैमिली फोटो, फिर पिता ने पत्नी और 6 बच्चों का कर डाला मर्डर! वो खौफनाक किस्सा जो आजतक नहीं सुलझा

Christmas Incident: क्रिसमस से ठीक पहले फैमिली फोटोशूट और फिर एक पिता द्वारा पत्नी और छह बच्चों की बेरहमी से हत्या. अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की यह सच्ची और डरावनी कहानी आज भी अनसुलझी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:10 PM IST
Christmas Family Murder Case: यह कहानी अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के जर्मनटन इलाके की है, जहां चार्ल्स ‘चार्ली’ लॉसन नाम का एक किसान अपनी पत्नी फैनी और बच्चों के साथ रहता था. साल 1929 में, क्रिसमस से कुछ दिन पहले चार्ल्स ने अचानक पूरे परिवार को शहर ले जाकर एक फैमिली पोर्ट्रेट खिंचवाया. यह कदम लोगों को अजीब लगा क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमजोर था और उस दौर में फैमिली फोटो एक महंगा शौक माना जाता था. इतना ही नहीं, उसने पत्नी और बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीदे, जिससे गांव में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

क्रिसमस की सुबह ऐसा क्या हुआ?

25 दिसंबर 1929 की सुबह 43 वर्षीय चार्ल्स ने अपनी पत्नी फैनी और सात बच्चों में से छह की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतकों में 37 साल की फैनी और बच्चे मैरी 17, कैरी 12, मेबेल 7, जेम्स 4, रेमंड 2 और चार महीने की मैरी लू शामिल थीं. इस हत्याकांड में केवल उसका सबसे बड़ा बेटा आर्थर बचा, जिसे चार्ल्स ने किसी काम के बहाने घर से बाहर भेज दिया था.

क्या बच्चों को अंदाजा भी था?

बताया जाता है कि उस सुबह मैरी क्रिसमस के लिए केक बना रही थी, जबकि कैरी और मेबेल अपनी आंटी के घर जाने के लिए निकलीं. लेकिन वे वहां कभी नहीं पहुंचीं. तंबाकू के खलिहान के पास चार्ल्स पहले से घात लगाए बैठा था और उसने दोनों बेटियों को गोली मार दी, फिर हथियार से उन्हें कुचल दिया. इसके बाद वह घर लौटा और बरामदे में खड़ी पत्नी को गोली मार दी.

घर के अंदर बच्चों के साथ क्या हुआ?

गोली की आवाज सुनकर मैरी चीख पड़ी और चार्ल्स घर के अंदर घुसा और उसे भी मार डाला. डर के मारे जेम्स और रेमंड छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन चार्ल्स ने उन्हें ढूंढ निकाला और गोली मार दी. आखिर में उसने चार महीने की मैरी लू को ढूंढा और गोली चलाने के बजाय उसे पीट-पीटकर मार डाला. पूरे परिवार को खत्म करने के बाद चार्ल्स जंगल की ओर चला गया और कुछ घंटों बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. परिवार के सदस्यों के शव इस तरह पाए गए कि उनके हाथ क्रॉस थे और सिर के नीचे तकिया रखा था. बाद में चार्ल्स का शव जंगल में मिला, जहां उसके माता-पिता के नाम लिखे पत्र भी मिले.

क्या था खौफनाक वारदात के पीछे सच?

1990 में प्रकाशित एक किताब में दावा किया गया कि चार्ल्स ने अपनी बड़ी बेटी मैरी का यौन शोषण किया था और वह उससे गर्भवती थी. मैरी की करीबी दोस्त ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि परिवार इस सच्चाई से वाकिफ था. हालांकि, आज तक इस नरसंहार की असली वजह सामने नहीं आ सकी और यह मामला इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमय फैमिली मर्डर केसों में गिना जाता है.

