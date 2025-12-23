बेटे के हाथ में आ गई पिता की जीभ? खतरनाक फनी प्रैंक का शिकार हो गया मासूम

Viral Video: बच्चे मासूम होते हैं छोटी सी बात से डर जाते हैं और छोटी सी बात पर ही खूब खुश हो जाते हैं. यूं तो सोशल मीडिया पर बच्चों के कई फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जिसमें उनकी मासूमियत भरी शरारत देखकर हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है. कई बार माता पिता बच्चों को डराने या खुश करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स (शायद पिता) ने रिएक्शन देखने के लिए छोटे बच्चे के साथ एक फनी प्रैंक किया और बच्चे का रिएक्शन ऐसा आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या था बच्चे का रिएक्शन?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स छोटे से बच्चे के साथ एक प्रैंक करता है. प्रैंक के दौरान वो पहले एक प्लास्टिक की कपड़े सुखाने वाला चिमटी से पहले वो बच्चे की जीभ पकड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद जैसे ही वो बच्चे को दूसरी और इशारा करता है और बच्चा दूसरी ओर देखने लगाता है ये पिता तुरंत अपने मुंह में नकली जीभ रख लेता है और जैसे ही बच्चा इसकी तरफ देखता है उससे चिमटी के जीभ खींचने को कहता है. छोटा-सा अंजान बच्चा प्लास्टिक की चिमटी से पापा की नकली जीभ पकड़ता है और वो जीभ मुंह से बाहर आ जाती है. देखने पर लगता है कि जीभ कटकर बाहर आ गई. इस नजारे को देखकर बच्चा बुरी तरह डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है. इस दौरान ये पिता अपनी हंसी रोकने के कोशिश करता है और कैमरे में बच्चे का रिएक्शन दिखाता है. वीडियो में बच्चा नकली जीभ को वापस दे रहा है ताकि वो लगाई जा सके. इस दौरान बच्चे का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है. बच्चे के साथ हुए इस फनी प्रैंक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @arit_fitness05 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 55 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.