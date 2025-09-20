घर पर भूल गया पैसे तो पापा ने स्कूल बस के पीछे लगा दी साइकिल, वायरल हो गया पिता का प्यार
घर पर भूल गया पैसे तो पापा ने स्कूल बस के पीछे लगा दी साइकिल, वायरल हो गया पिता का प्यार

Father Love Video: एक बच्चा स्कूल जाते समय पैसे ले जाना भूल गया तो पिता को बच्चे की चिंता हुई. इसके बाद ​पिता ने अपनी साइकिल उठाई और स्कूल बस के पीछे दौड़ा दी. वीडियो में देखें उसके बाद क्या हुआ.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:47 PM IST
घर पर भूल गया पैसे तो पापा ने स्कूल बस के पीछे लगा दी साइकिल, वायरल हो गया पिता का प्यार

Viral Video: जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आपको अपने स्कूल की याद आ जाएगी. याद कीजिए वो दिन जब हम घर से पैसे लेकर स्कूल जाते थे और लंच के दौरान उन पैसों से दोस्तों के साथ चीज खाते थे. लंच में उन पैसों से दोस्तों के साथ चीज खाने का अलग ही मजा होता था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो एक पिता के प्यार को दर्शाता है. वीडियो में दिखता है कि एक पिता अपने बच्चे को पैसे ​देने के लिए साइकिल से स्कूल बस के पीछे आ गया.

कैसे पहुंचाए बच्चे को पैसे?
वीडियो देखकर पता चलता है कि बच्चा स्कूल जाते समय पैसे ले जाना भूल जाता है और इसके बाद पिता को बच्चे की फिक्र होती है. बच्चे के पापा पैसे देने के लिए अपनी साइकिल उठाते हैं और स्कूल बस के पीछे लगा देते हैं. इसके बाद एक स्टॉप पर साइकिल से स्कूल बस को पकड़ लेते हैं और फिर बस की खिड़की से बच्चे को पैसे पकड़ाते हैं. ये पूरा खूबसूरत दृश्य बस के पीछे चल रही गाड़ी वाले ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और एक पिता के प्यार का ये शानदार वी​डियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sagar_talwaar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 2.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 9 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "पापा तो पापा होते हैं ना भाई." दूसरे यूजर ने लिखा, "पापा जैसा कोई नहीं है दुनिया में." तीसरे यूजर ने लिखा, "मेरे पापा कोचिंग में टिफिन देने आते थे." चौथे यूजर ने लिखा, "घर का वन मैन आर्मी." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

